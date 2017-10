Peste 60% din gravide nu merg niciodată la medic!

Peste 60% dintre femeile gravide din Romania din zonele rurale dar si din Capitala nu se prezinta niciodata la medic in timpul sarcinii, potrivit unui raport lansat marti de Salvati Copiii. Organizatia internationala a lansat marti raportul global 'Ending Newborn Deaths - Ensuring every baby survives', prin care atrage atentia asupra faptului ca mai mult de un milion de nou-nascuti mor anual in prima lor zi de viata, primele 24 de ore fiind cele mai importante si mai riscante.