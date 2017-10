Peste 400 de constănţeni au beneficiat de teste medicale

Peste 400 de constănțeni au beneficiat de teste medicale

Peste 400 de persoane și-au testat gratuit tensiunea arterială și au primit sfaturi de la medicii prezenți la eveniment cu privire la metodele de prevenție a hipertensiunii și de menținere sub control a acestei afecțiuni.Evenimentul a avut loc zilele acestea la Constanța și are ca scop conștientizarea populației cu privire la riscurile tensiunii arteriale.Hipertensiunea arterială a devenit o reală problemă de sănătate publică, atât la nivel mondial, cât și național. Conform ultimului studiu SEPHAR, în România sunt aproximativ 7 milioane de hipertensivi. Având în vedere prevalența tot mai mare a acestei afecțiuni, Societatea Română de Hipertensiune a organizat pentru al doilea an consecutiv Campania Națională „Viteza ucide ... nu numai în trafic! Controlează-ți tensiunea arterială!”, ediția 2013.