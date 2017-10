Peste 250 de participanţi la flash-moburile APAH-RO

Peste 250 de participanți la flash-moburile APAH-RO

Peste 250 de romani au participat duminica la flashmob-urile organizate in mai multe orase din tara de APAH-RO - Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Hepatitei, in incercarea de a dobori recordul Guinness Book inregistrat anul trecut la nivel mondial privind cei mai multi oameni care, in intervalul a 24 de ore, realizeaza cele trei gesturi simbol: "nu vad, nu aud, nu vorbesc... despre rau"."Ne-am dorit ca anul acesta sa dam o mai mare amploare actiunilor noastre, sa fim mai aproape de oameni si sa-i convingem de importanta testarii si a depistarii la timp a afectiunilor hepatice. si credem ca, datorita voluntarilor din toate colturile tarii, am reusit. Trebuie sa constientizam ca hepatita actioneaza ca un dusman tacut. Daca vrem sa schimbam ceva, trebuie sa o facem pornind cu noi", a declarat Marinela Debu, presedintele APAH-RO.