Peste 2.500 de persoane au ajuns la spital zilele acestea

În minivacanța prilejuită de sărbătoarea sfintei Maria au ajuns în Unitatea de Primire a Urgențelor a Spitalului de Urgență Constanța 2,502 pacienți. Dintre aceștia, au fost spitalizați 491. Cele mai multe internări au fost făcute în secțiile Pediatrie (131), Obstetrică - Ginecologie (81) și Cardiologie (37).







Din totalul pacienților înregistrați la UPU în intervalul mai sus menționat, cei mai mulți sunt minori ( 98 cu vârste cuprinse între zero și un an, 682 cu vârste cuprinse între un an și 16 ani). Majoritatea copiilor investigați de medicii din cadrul UPU prezentau vărsături, dureri abdominale sau scaune diareice.







Din cele cinci zile, cele mai multe prezentări au fost înregistrate în data de 16 august, când medicii au consultat 520 de pacienți din care, 120 au fost internați.