Peste 2.000 de doze de vaccin antigripal au rămas neutilizate la Constanţa

Peste 2.000 de doze de vaccin antigripal au rămas neutilizate la Constanța

În prezent, la Constanța, numărul celor care au avut nevoie de spitalizare sau îngrijire medicală la domiciliu din cauza virozelor respiratorii sau a pneumoniei a depășit 2.000 de cazuri. Cu toate acestea, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Constanța susțin că încă nu au fost utilizate toate dozele de vaccin antigripal. „De la începutul campaniei de vaccinare pe care am demarat-o prin cabinetele de medicină de familie și unități sanitare au fost vaccinate aproximativ 30.044 de persoane, iar noi am comandat către Ministerul Sănătății circa 32.000 de doze, la acest moment au rămas 2.000 neutilizate. Nu am refăcut o nouă comandă către minister tocmai din acest motiv, însă vom vedea cum evoluează situația”, a explicat dr. Mihaela Dinisov, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică Constanța.