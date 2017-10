Peste 11% dintre români sunt diagnosticați cu diabet zaharat

Aproape 2 milioane de pacienți români diagnosticați cu Diabet Zaharat în 2016 (studiu PREDATORR, Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice). + 640 de milioane de persoane în întreaga lume pot fi afectate de Diabet în 2040. + 400 de milioane persoane diagnosticate cu Diabet la nivel mondial în 2016. Incidența crescută în Scandinavia, Europa, America de Nord, Australia. Incidența scăzută în China, Coreea, JaponiaAsociația pentru Dezvoltare și Cercetare Medicală Sanamed (ADCMS) a organizat în luna septembrie a acestui an, în cadrul Institutului Francez, cea de-a V-a ediție a conferinței cu tema “Complicațiile neurologice în Diabetul Zaharat,” ca parte a seriei anuale dedicată exclusiv managementului acestei complexe afecțiuni: iDiabet-Diabetul inteligent.Aflată în cel de-al treilea an consecutiv de desfășurare, ediția din această toamnă a fost sprijinită de companiile partenere Sanofi, Gerrot Lannach, Novo Nordisk și Worwag, subliniind astfel nevoia de colaborare și dialog între toți partenerii implicați în managementul Diabetului Zaharat: pacienți, familie, echipa multidisciplinară de medici, alături de companiile farmaceutice.Peste 400 de medici specialiști în Diabet și patologii asociate, alături de medici rezidenți, studenți la facultatea de medicină și pacienți au asistat la prezentarea lucrărilor științifice de-alungul celor șase sesiuni distincte ale conferinței. Prezentările, care au acoperit cele mai importante aspecte din patologia și complicațiile Diabetului Zaharat, au fost realizate de o echipă de 30 medici specialiști atât din cadrul rețelei de clinici medicale Sanamed cât și medici din cadrul unor importante instituții medicale din București, precum Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu, alături de reprezentanți CNAS.Link conferință: http://idiabet.ro/category/conferintaDr. Adriana Dumitrescu, vicepreședinte ADCMS: “Ediția din acest an și-a propus să trateze în detaliu teme referitoare la patologia acestei afecțiuni extrem de complexe, respectiv, complicațiile neurologice în Diabetul Zaharat după ce, în ediția din aprilie, am făcut referire la abordarea multidisciplinară a acestei afecțiuni. Ne bucurăm să putem observa de la an la an interesul crescut al medicilor, rezidenților și studenților pentru tematica propusă și conținutul lucrărilor științifice prezentate în cadrul celor două zile de lectorii conferinței.“Link program conferință: http://idiabet.ro/program-septembrie/