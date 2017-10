Persoanele cu tenul deschis, predispuse la blefarită

Blefarita este o afecțiune oculară care se manifestă prin inflamarea pleoapei. În funcție de forma afecțiunii, pacientul are o senzație neplăcută de mâncărime, iritare, lăcrimare, de umflare a ochiului, fotofobie. Apare la pubertate, menopauză, dacă nu purtați ochelarii de vedere, dacă suferiți de tulburări endocrinologice sau alergii. Tratamentul constă în eliminarea cauzei, în caz contrar recidivează. Blefarita este o afecțiune oftalmologică care se manifestă prin inflamarea marginii pleoapei, formându-se cruste. „Blefarita este o inflamație a marginii libere a pleoapei și poate fi legată de gene sau de glandele din structura pleoapei”, ne-a explicat Cătălina Leafu Popa, medic primar oftalmolog. Blondele, predispuse afecțiunii Blefarita poate avea mai multe forme. În cazul blefaritei eritematoase, apare o congestie la marginea pleoapei și se umflă ochiul ușor. La blefarita scumoasă este vizibilă umflarea ochiului, dar nu doare. „Blefarita poate avea și o formă ulcerativă, de vină fiind microorganismele, mai exact stafilococul auriu”, ne explică medicul primar oftalmolog. Niciuna din formele afecțiunii nu prezintă vreun risc de orbire, decât în cazuri speciale, când este însoțită de complicații cum ar fi o zgârietură pe retină. Potrivit Cătălinei Leafu Popa, „Predispuși afecțiunii sunt cei cu tenul deschis, blondele sau roșcatele”. Simptomele blefaritei includ roșeața, iritația, lăcrimarea, senzația de arsură, de corp străin, fotofobie. „Pacientul care suferă de blefarită are o senzație neplăcută de mâncărime, își simte pleoapa umflată și o ușoară durere dacă forma afecțiunii este ulcerativă”, completează oftalmologul. Afecțiunea recidivează dacă nu este tratată cauza Blefarita apare la pubertate, la menopauză, dacă suferiți de tulburări endocrinologice, alergii sau dacă nu purtați ochelarii de vedere. Medicul primar oftalmolog recomandă părinților să-i urmărească pe copii dacă poartă sau nu ochelarii. „Lipsa ochelarilor duce la blefarită. O greșeală pe care o fac părinții este aceea de a da copiii cu creme fără o recomandare a specialistului”, relatează medicul oftalmolog. Tratamentul constă în eliminarea cauzei care a provocat apariția afecțiunii. Medicul oftalmolog analizează globul ocular, pleoapa și genele. „În plus, trebuie examinată digestia, făcut un test alergologic, înlăturate tulburările endocrinologice unde este cazul. Dacă nu este tratată cauza, boala recidivează”, completează Cătălina Leafu Popa. După ce se prezintă la medic, pacienților li se prescriu unguente, combinații de antibiotice cu antiinflamatoare, șampoane speciale pentru îndepărtarea scuamelor. Tratamentul este pe termen scurt.