Pericolele verii pentru pielea copiilor

Deși zilele însorite și temperaturile ridicate sunt așteptate ca „pâinea caldă“ și de părinți și de copii, schimbările bruște de temperatură pot provoca dezechilibre la nivelul întregului organism.Pe de altă parte, combinația între umiditate și căldură provoacă, la nivelul pielii, o iritație greu de controlat.Cunoscută și sub denumirea de miliarie, sudamina este o iritație apărută mai ales în cazul copiilor și este provocată de blocarea glandelor sudoripare, atunci când transpirația rămâne sub piele.„Sudamina apare în momentul în care glandele sudoripare sunt blocate, iar secreția sudorală se acumulează sub epiderm în loc să se evapore, determinând apariția eritemului, adică a inflamației. Aceasta este constituită din nenumărate mici vezicule translucide, superficiale, fără înroșire. Ea apare brusc în cursul marilor pusee de febră sau după o insolație violentă pe zonele expuse ale corpului și creează disconfort.Această afecțiune apare frecvent la nou-născuți, deoarece canalele glandelor sudoripare sunt insuficient dezvoltate. Totodată, anumite țesături sau materiale sintetice, care nu lasă pielea «să respire», determină apariția sudaminei pentru că nu permit ca transpirația să fie evaporată. Tot aici putem aminti și cremele ce conțin substanțe greu de absorbit de pielea bebelușilor, mai ales dacă aceștia sunt ținuți în temperaturi ridicate. Atenție sporită și la radiațiile ultraviolete ce pot amplifica senzația de arsură la nivelul pielii”, a explicat dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatru.Semnele infecțieiAlergia la căldură poate fi diag-nosticată pe baza aspectului clinic, iar tratamentul diferă în funcție de natura infecției.În cazul apariției unei erupții la copil sau la adult trebuie căutate semnele de infecție: durere care se accentuează, inflamare, roșeață sau căldură în jurul zonei afectate, eliminarea de puroi din zona respectivă, noduli limfatici inflamați în zona gâtului, în axilă și în zona diafragmului, însoțită de febră de 37,8 grade Celsius sau mai mare, sau frisoane, pentru care nu se cunoaște cauza.„Miliaria apare cel mai frecvent pe trunchi, gât, mâini, dar poate fi și generalizată pe întreg corpul. Un bebeluș sau un copil poate face mai multe episoade de miliarie într-un an. Dacă a făcut o dată, este evident că are o sensibilitate la căldură și alergia va apărea periodic.Singurul tratament care poate fi instituit într-un astfel de caz este unguentul pe bază de dermatocorticoizi, însă doar la recomandarea medicului.Acasă, mama trebuie să ferească copilul de umezeală și temperaturi foarte ridicate și să tamponeze zonele afectate cu comprese cu apă rece”, a mai spus medicul.Dacă alergia la căldură nu dispare după 3-4 zile, ba mai mult apare febra sau aceasta se menține ridicată și sunt vizibile semnele unei infecții, este nevoie de un consult de specialitate.