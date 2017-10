Pericolele din vitamine

Luni, 14 Septembrie 2009

Oamenii preocupați de starea de bine, care recurg la administrarea de vitamine fără sfatul medicului, fac mai degrabă risipă de bani decât să-și îmbunătățească starea de sănătate, relevă un studiu publicat în ediția on-line a Daily Mail. Pastilele de multivitamine care se găsesc de vânzare în farmacii sau în magazinele de produse alimentare pot fi chiar periculoase atunci când persoanele care le iau nu au probleme medicale. Spre exemplu, spun cercetătorii, persoanele care iau capsule cu ulei de pește, precum și multivitamine, riscă după mai mulți ani să își fragilizeze oasele, deoarece consumă prea multă vitamina A. „Oamenii interesați de sănătatea lor nu ar trebui să ia suplimente vitaminice de orice fel fără consultarea medicului de familie sau a altui specialist”, afirmă prof. dr. Brian Ratcliffe, de la Universitatea Robert Gordon din Aberdeen. Alimentele de origine animală (ficatul, laptele, untul, gălbenușul de ou) sunt cele mai bogate în vitamina A. Prea multă vitamina A poate provoca greață și dureri de cap pe termen scurt, dar poate crește și riscul de osteoporoză odată cu trecerea timpului. Cele mai bogate în vitamine A sunt, însă, capsulele cu ulei de pește. Vitamina E se găsește în uleiuri vegetale, fructe oleaginoase (nuci, alune), avocado, germeni de grâu, cereale și pâine integrală. Pe de altă parte, dozele mari de vitamina C nu sunt dăunătoare, pentru că, spun specialiștii, doar până la trei sferturi din cantitatea luată trece direct prin corp. Dozele mici însă au foarte puține beneficii. Un studiu recent a arătat că tabletele de vitamina C luate de milioane de oameni pentru a trata răceli aveau un efect redus la înlăturarea simptomelor specifice afecțiunii, precum curgerea nasului, și nu scurtau foarte mult durata virozelor. „Putem avea un aport suficient de vitamina C din dieta noastră, dar, la nevoie, putem s-o obținem printr-un consum de alimente sănătoase”, spune medicul Ratcliffe. Surse de vitamine C sunt, în special, citricele (kiwi, lămâi, portocale), pepenele, varza, broccoli, ardeiul gras, frunzele de spanac, roșiile. Cu toate acestea, spun cercetătorii, unele persoane, precum cele în vârstă sau femeile însărcinate, pot beneficia de suplimente specifice de vitamina D. Aceasta se întâlnește în peștele gras (macrou, sardine), gălbenuș de ou, lapte. Potrivit specialiștilor, motivul pentru care oamenii apelează la suplimentele de vitamine este acela că trei sferturi dintre adulți nu reușesc să mănânce cinci porții de fructe și legume pe zi și consideră că tabletele sunt singura sursă de unde pot să-și ia vitaminele și mineralele esențiale.