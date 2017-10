Pepenele roşu hidratează mai mult decât apa

Pepenele roșu hidratează mai mult decât apa

Sezonul pepenilor roșii a început, iar comercianții din piețe au deja la vânzare aceste alimente răcoritoare. În perioada verii, pepenele roșu reprezintă un desert delicios, sănătos și poate fi consumat simplu, ori în salate de fructe, sub formă de suc răcoritor sau se poate transforma și în înghețată. Medicii recomandă pepenele roșu deoarece conține vitaminele A, B și C, minerale și antioxidanți, fibre vegetale și glucide. În plus, acesta are în compoziție și un carotenoid care neutralizează radicalii liberi reducând stresul oxidativ și protejând, astfel, inima. În plus, pepenele roșu este excelent în prevenirea deshidratării deoarece hidratează mai intens chiar și decât apa.Consumul de pepene roșu este foarte bun și pentru sănătatea ochilor deoarece previne degenerescența maculară și protejează vederea. Acest aliment este ideal pentru vârstnici datorită contribuției pe care o aduce în combaterea patologiei oftalmologice specifice vârstei. De asemenea, pepenele roșu ajută la eliminarea pietrelor la rinichi și protejează organismul împotriva mai multor tipuri de cancer, printre care cancerul de prostată, de sân sau de plămâni.