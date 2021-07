Peeling-ul chimic vă tratează pielea și o întinerește

Ca să înțelegeți mai bine, acest peeling chimic presupune aplicarea unor substanțe chimice la nivelul tegumentului, care produc exfolierea superficială sau profundă a straturilor de piele, ea devenind astfel mai fină, fermă, luminoasă și întinerită.



Peeling-ul superficial acționează asupra epidermei și a părții superioare a dermului și este indicat pentru tenurile acneice, foarte grase, pentru tratarea ridurilor fine și a petelor pigmentare. În urma tratamentului, pielea poate rămâne pentru foarte scurt timp iritată, recuperarea durând chiar și o săptămână. Procedura poate fi repetată după 10-15 zile. Peeling-ul mediu, în schimb, acționează asupra stratului mijlociu al dermului. Se folosește acid tricloracetic pentru combaterea fotoîmbătrânirii accentuate, a porilor dilatați, a hiperpigmentației și a acneei. Pentru că este mai agresiv, este uneori necesar ca pacientul să își întrerupă activitatea câteva zile. Ultimul, peeling-ul profund, are efect de lifting chirurgical și se efectuează cu fenol și se derulează sub anestezie și sub supravegherea unui specialist.





Pe scurt, astfel de proceduri permit estomparea sechelelor acneei și se utilizează uneori în tratamentul ridurilor mici, în asociere cu alte procedee terapeutice ca o dermabraziune (polizare a pielii cu o freză rotitoare) sau ca o astupare a ridurilor (prin injectarea sub ele a diferite substanțe).





Pentru acele doamne sau domnișoare care preferă exfolierea de acasă, aceasta se poate face cu diferite geluri cosmetice, cu zaț de cafea, zahăr brun, tărâțe și chiar mălai. Din păcate, susține dr. Manuela Ene, dacă se folosește excesiv, poate leza în mod agresiv pielea. Ca urmare, cea mai sigură este peeling-ul realizat în cadrul unui cabinet specializat. Acesta se face fie prin peelinguri chimice ușoare sau medii, fie prin microdermoabraziune sau dermoabraziune. Cum sunt realizate toate aceste proceduri? Peelingurile chimice exfoliază în mod chimic superficial pielea, dar pot în același timp trata și diverse probleme, cum ar fi petele pigmentare, petele apărute la înaintarea în vârstă și chiar acneea. La rândul său, dermoabrazia poate fi realizată cu cristale fine sau grosiere de diamant. Se realizează, astfel, o exfoliere mecanică a straturilor superficiale ale pielii (microdermoabrazia) sau a celor mai profunde (dermoabrazia). Având în vedere că majoritatea aparatelor din ziua de azi au și tehnologie de tip vacuum, se realizează, în același timp, și curățirea tenului, prin desfundarea porilor și diminuarea punctelor negre și a cantității de sebum.