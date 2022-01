Patul medical, ajutor esenţial pentru îngrijirea la domiciliu

Un pacient care a fost supus unei intervenţii chirurgicale sau care este diagnosticat cu o afecţiune care îl ţine pentru mai mult timp la pat necesită multă atenţie şi o îngrijire pe măsură. Doar îngrijitorii acestor persoane ştiu prin ce chin trec oamenii care stau la „orizontală” toată ziua, cât de dificil este pentru ei să ducă o viaţă cât de cât normală. În ziua de astăzi, însă, datorită inovaţiilor în domeniul paturilor medicale, pacienţii pot beneficia de îngrijire în cele mai bune condiţii.Paturile sunt realizate astfel încât să ofere tot confortul pentru ocupanţii lor, dar şi pentru îngrijitori, care vor aprecia manipularea uşoară, dar şi celelalte caracteristici ce le uşurează cu mult viaţa şi îi fac să ofere o îngrijire că la carte, cu zâmbetul pe buze.Un astfel de pat permite îngrijirea în cele mai bune condiţii a unui bolnav care este tratat la domiciliu. Este indicat în cazul bătrânilor, al persoanelor cu dizabilităţi sau al celor care se recuperează în urma unei operaţii sau a unui accident. Datorită celor patru roţi prevăzute cu frâne de blocare, un astfel de pat oferă o stabilitate perfectă şi poate fi transportat oriunde este nevoie. Aceste paturi medicale electrice sunt confortabile pentru pacienţi din mai multe motive: se controlează prin telecomandă - care are taste mari, ce pot fi vizualizate uşor, secţiunea pe care se aşază spatele poate fi rabatata, iar patul poate fi reglat pe înălţime. Tot un plus la capitolul confort este şi faptul că acest tip de pat este realizat din materiale de calitate care îi mai asigura şi durabilitate în timp. De regulă, saltelele pentru paturile medicale se achiziţionează separat, putând fi alese saltele în funcţie de nevoie şi de preferinţe, cele mai potrivite fiind cele antiescare cu husa impermeabilă.Aşa numitele paturi de spital pot fi adaptate cu succes şi pentru îngrijirea la domiciliu. Pentru a se putea integra în orice spaţiu, producătorii le-au realizat din materiale care nu par „că nucă în perete” într-o casă, ci sunt cât se poate de moderne şi de fiabile. Lamele lor sunt produse, de regulă, din lemn stratificat, care le oferă rezistenta bună.Acest tip de pat include o somieră ce oferă un confort sporit persoanelor care suferă de obezitate. Rezistentă şi confortul sunt atributele de bază ale acestor paturi, astfel încât oamenii să doarmă fără griji şi să aibă un somn liniştit. Pentru a beneficia de un confort la cele mai înalte standarde, este nevoie de alegerea saltelei potrivite. Paturile din această categorie sunt foarte bune pentru optimizarea spaţiului. Fie că este vorba de utilizarea acestui pat în scopul îngrijirii medicale la domiciliu, fie că este utilizat că pat normal, acesta dispune de un mecanism care este fiabil şi silenţios, acţionat de pistoane hidraulice.Specialiştii de la Rame-Pat.ro considera că aparţinătorii persoanelor imobilizate la pat iau în calcul paturile medicale pentru a le oferi celor dragi, aflaţi în suferinţă, o bună soluţie pentru a-şi trăi viaţa în confort. În plus, un pat medical electric îi ajută pe pacienţi să se simtă independenţi doar prin simplu fapt că ei pot regla, fără ajutor, înălţimea, gradul de rabatare sau blocarea roţilor.