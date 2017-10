Pastile de slăbit 100% naturale, cu efect de droguri

Cei care doresc să scape de kilogramele nedorite fără niciun pic de efort au la dispoziție o gamă foarte bogată de pastile de slăbit în farmacii și Plafare. Specialiștii au descoperit că două dintre produsele de slăbit au efectul unor droguri și au decis să le scoată de pe piață. În farmaciile constănțene pastilele sunt, în continuare, la dispoziția clienților. Săptămâna trecută, reprezentanții Ministerului Sănătății au descoperit că pe piață sunt două tipuri de pastile care conțin un derivat de amfetamină, o substanță cu efect halucinogen. „De mai bine de două săptămânii sunt în curs controale cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. În România, distribuția lor va fi interzisă în câteva luni, apoi vedem în funcție de reglementările UE”, declara, la sfârșitul săptămânii trecute, Ion Bazac, ministrul Sănătății. Capsulele de slăbit produc dezechilibre în organism Unul dintre produsele despre care s-a spus că are în compoziție un derivat de amfetamină este capsula de slăbit chinezească. Potrivit prospectului, „capsula de slăbit este un produs 100% natural, ce conține extracte de fructe și plante verzi. Luată în mod corespunzător, nu are efecte nocive și vă poate ajuta să scăpați de cinci-șapte kilograme pe lună”. Deși pe prospect scrie că este un produs lipsit de toxicitate și efecte secundare, el nu este indicat copiilor de până la 14 ani, gravidelor, celor care suferă de boli cardiovasculare, diabet și boli de rinichi. Dr. Doina Catrinoiu, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice, a avertizat, încă de la apariția capsulelor de slăbit pe piață, că produc dezechilibre grave în organism. Multe persoane au venit la spital în regim de urgență cu tulburări severe, amețeli, tulburări de echilibru, astenie, altele au leșinat la câteva ore după administrare. „Dacă este un medicament care conține doar extracte naturale nu înseamnă că este neapărat inofensiv. Nu aceasta este modalitatea de a slăbi. Eu aș spune că medicamentul are numai efecte secundare”, a atras atenția dr. Catrinoiu. Produsele de slăbit provoacă insomnii Specialiștii nutriționiști de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța ne-au explicat că substanțele din produsele de slăbit farmaceutice au rolul de a scădea apetitul alimentar, prin apariția falsă a senzației de sațietate, dar au și efecte adverse: insomnii, palpitații, halucinații. Ei au mai precizat că derivatul de amfetamină, sibutramina, nu apare pe prospectul pastilelor de slăbit și doar o analiză de laborator ar putea stabili dacă capsulele conțin droguri sau nu. Drept pentru care, pastilele de slăbit cu efect de droguri nu au fost retrase de pe piață, așa cum s-a întâmplat în mai multe județe din țară. „Nu am primit în acest sens nicio acțiune tematică”, a declarat Adrian Pavlov, șeful Inspecției Sanitare de Stat din Constanța. Același răspuns l-am primit și din partea Protecției Consumatorilor Constanța. Ministerul Sănătății vrea să interzică vânzarea pastilelor de slăbit dacă acestea nu au avizul Agenției Naționale a Medicamentului.