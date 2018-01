Paşi esențiali pentru un implant dentar de succes

Pași esențiali pentru un implant dentar de succes

Ştire online publicată Joi, 25 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Implantul dentar este, fără doar și poate, cea mai bună variantă prin care se poate acoperi un gol lăsat de un dinte lipsă.Fiind o procedură invazivă însă, foarte multe persoane se feresc de o astfel de operație, chiar dacă există din ce în ce mai multe posibilități pentru achiziția unuiDin fericire, tehnicile stomatologice moderne permit implantarea rădăcinilor dentare fără durere și fără riscuri, însă pentru a conștientiza acest lucru, pacienții trebuie să știe care sunt principalii pași ce trebuie să fie urmați până la restaurarea completă a danturii.Care sunt principalii pași pentru un implant dentar reușit?După decizia asupra materialului folosit pentru implant și asupra tipului de implant, primul pas este de operare a unor orificii la nivelul osului. Acestea au scopul de a susține implantul dentar. Procedura este nedureroasă, în condițiile în care se face sub anestezie. Există situații în care la primul pas este necesară și o adiție osoasă, pentru a putea aduce baza implantului la nivelul bazei celorlalți dinți.Primul pas este și cel mai important, deoarece este destul de complicat. Ulterior, totul devine mult mai simplu.Odată ce șurubul a fost introdus în os, se coase gingia și se așteaptă între 3 și 6 luni pentru integrarea implantului. Toată această perioadă trebuie să fie monitorizată de medicul stomatolog și conform celor de la draristide.ro, vizitele trebuie să aibă o frecvență de 2-3 săptămâni. În principiu, vindecarea gingiei are loc în aproximativ o săptămână.După ce gingia este complet vindecată iar implantul este complet integrat, se introduce bontul proteic, care este baza coroanei dentare. Introducerea bontului reprezintă, de asemenea, o procedură invazivă, așadar, va fi nevoie de câteva săptămâni pentru vindecarea gingiei. În acest timp se realizeazăcare este dintele propriuzis.Deși întreaga procedură este de lungă durată, este una destul de simplă și este foarte eficientă pentru restaurarea danturii.Care sunt motivele pentru care trebuie ales un implant dentar?Spre deosebire de alte soluții de restaurare a danturii, implanturile dentare au o multime de avantaje, cât se poate de atractive:• Imită aproape perfect dinții naturali, atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere estetic;• Oferă posibilitatea unei vieți cât se poate de normale;• Rezistă fără probleme zeci de ani, putând fi o soluție pentru intreaga viață;• Nu necesită distrugerea altor dinți din apropiere, ața cum este cazul la coroanele dentare fără implant.• Este o soluție din ce in ce mai ieftină. Este adevărat că implantul dentar este ceva mai costisitor decât orice altă formă de restaurare dentară, însă cu cât devine mai popular, cu atât devine și mai ieftin. Astfel, un implant complet, cu tot cu coroana dentară și manopera, poate să aibă un cost ce nu depășește câteva sute de euro.• Nu este dureros. Durerea este cea mai mare temere a pacienților și este total nefondată, în condițiile în care implantologia nu reprezintă o tehnică dentară dureroasă.