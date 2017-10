Parizerul şi crenvurştii, "otrăvurile" care provoacă infarct şi diabet

Parizerul și crenvurștii, "otrăvurile" care provoacă infarct și diabet

Parizerul, supa instant, crenvruștii, delicatul, cerealele sau iaurtul cu fructe sunt în fruntea listei alimentelor care conțincel mai mare număr de conservanți, sare sau zahăr. Această combinație de substanțe provoacă obezitate sau diabet zaharat încă de la vârste fragede, și îi face pe cei trecuți de prima tinerețe să aibă probleme de inimă.Din păcate, majoritatea covârșitoare a consumatorilor nu citesc eticheta, iar cei care o citesc nu știu să o interpreteze. Aceasta este deopotrivă concluzia medicilor și a specialiștilor Asociației pentru protecția Consumatorilor din România. Asociația, împreună cu Camera de Comerț și Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, a realizat o campanie de conștientizare a riscurilor alimentare.„Prin campaniile pe care le realizăm dorim să îi învățăm pe consumatori să interpreteze eticheta și să interpreteze informațiile, să facă alegeri sănătoase, să înțeleagă rolul anumitor ingrediente asupra sănătății noastre. Din păcate, există multe produse cu un conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi, cum sunt cerealele, care sunt la modă în hrănirea copiilor. Se face foarte multă reclamă și dacă mămicile s-ar uita pe declarația nutrițională a acestui produs, ar constata că ele au un conținut de zahăr de 25 de grame per sută grame produs, pe lângă zahărul pe care acestea îl conțin deja. Totalul ajunge pe la 80 grame zahăr pe suta de grame. De ce? Pentru a le face mai apetisante. Zahărul provoacă obezitate, care duce la apariția unor boli cardiovasculare, diabet juvenil de tip II, boală nou apărută în rândul copiilor și care înregistrează o incidență crescută”, a precizat Costel Stanciu, președintele APC România.Conservanți în majoritatea alimentelorCât privește conservanții sau potențiatorii de gust, reprezentantul asociației susține că cel mai periculos dintre ele este monoglutamatul de sodiu, substanță care s-a dovedit a fi cancerigenă.„Crenvurștii, de exemplu, conțin zgârciuri, pielițe, inclusiv de pe gheare, și sunt realizați din carne dezosată mecanic. În plus, au o serie de aditivi și conservanți pentru o aromă cât mai plăcută. Se creează, practic, o pastă din resturile acestea la care se adaugă aditivi alimentari. Au o valoare energetică scăzută și sunt îmbunătățiți cu coloranți, conservanți etc. Din păcate, noi nu avem control asupra cantităților în care se regăsesc acești aditivi în produsele alimentare. Abia din decembrie 2016 va intra în vigoare o lege care să reglementeze etichetarea. Abia de atunci, producătorii vor fi obligați să treacă pe etichete întregul conținut și cantitatea de substanțe.Din păcate, ANSVSA nu face determinări de laborator. Dacă ar face niște determinări ar vedea dacă acele cantități admise de lege se respectă sau nu în aceste produse”, a mai precizat președintele ANPC.Etichete de calitate pentru produsele bioCum produsele „bio” sunt la mare căutare, piața abundă de alimente care „se laudă” că sunt ca la mama acasă. Tot la fel de multe sunt etichete înșe-lătoare, spun reprezentanții APC, având în vedere că, potrivit legii, produsele care respectă ingredientele naturale trebuie să aibă sigle.„Ca un produs să fie bio, organic trebuie să aibă două sigle. O frunză de culoare verde cu 12 steluțe pe ea și sigla țării în care a fost produsă. De exemplu sigla pentru agricultură ecologică, valabilă pentru produsele din România. Ambele sigle trebuie să se regăsească împreună pe același produs. Dacă nu le au, producătorii sunt amendați. Au mai rămas portițe pentru cei care fac concurență neloială, însă încercăm să îmbunătățim această lege”, a mai spus Costel Stanciu.Riscul unei alimentații nesănătoaseNici lista bolilor cu care ne molipsim nu este mai scurtă decât cea a substanțelor periculoase din alimente. Medicii spun că un pacient obez va deveni un pacient hipertensiv, va suferi de dislipidemie și va avea o coloană șubredă.„Suntem ceea ce mâncăm, deci trebuie să avem un echilibru în toate. Dacă ne menținem valorile serice ale colesterolului la cote normale, atunci evităm bolile cardiovasculare. Trebuie să avem cinci mese pe zi, trei principale și două gustări care să conțină vegetale. Trebuie să ne calculăm în mod constant indicele de masă corporală care se calculează astfel: kg per înălțime la pătrat.Trebuie să mâncăm carne doar de două ori pe săptămână, dar putem să consumăm pește de cinci ori pe săptămână pentru că acesta conține grăsimi benefice. Apoi, putem să consumăm semințe de in sau ovăz și fructe, dar niciodată seara, deoarece conțin fructoză ce poate duce la diabet”, a explicat dr. Sirmi Tomoș, medic primar medicină generală, specialist în cardiologie.