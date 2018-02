Părinții vor fi obligați să participe la cursuri de informare privind vaccinarea

Părinții ar putea fi obligați prin lege să se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, în caz contrar fiind pasibili de amendă. “Vorbim despre obligativitatea informării părintelui în ceea ce privește vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o să renunțăm. Am spus-o în declarațiile trecute: nu vom lua copilul de mână de pe stradă să-l vaccinăm, dar pe părinte putem să-l obligăm să se informeze, astfel încât să știe toate consecințele care decurg din faptul că nu vrea să-și vaccineze copilul, îl oblig să se informeze, așa cum statul pune la dispoziție pentru copii, pentru părinți, pentru că indiferent unde se naște copilul, privat sau public, tot banii publici finanțează aceste maternități. Deci am dreptul și eu să-l informez, să-l sancționez dacă nu se informează, având în vedere sănătatea copilului”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății, într-un interviu pentru RFI. Ea a mai precizat că părinții ar putea fi obligați să participe la niște cursuri de informare privind vaccinarea, iar cei care refuză ar putea fi amendați.