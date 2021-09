Părerile pacienților despre diverse tipuri de implant dentar: preț, durată, aspect

Există o serie întreagă de aspecte de care pacienții trebuie să țină cont în momentul în care decid să opteze pentru tratamentul cu implant dentar: preț, durabilitate sau aspect. Doar având în vedere toate aceste considerente, hotărârea este luată în deplină cunoștință de cauză. Este foarte util, de asemenea, să afli părerile pacienților care deja au apelat la această soluție pentru înlocuirea dinților lipsă. Iată câteva mărturii ale unor oameni care au beneficiat de cel mai bun tratament la clinica stomatologică Dental Premier din București!Când știi despre o persoană că tocmai a ieșit dintr-o operație, te aștepți să acuze dureri sau să se simtă slăbită. Ei bine, în cazul pacienților clinicii Dental Premier, lucrurile nu stau nici pe departe așa. Cu toții se arată zâmbitori și încântați de toate avantajele pe care le oferă un implant dentar pret avantajos. Printre acestea se numără lipsa durerii, aspect impecabil, rezultate de durată etc.Astfel, domnul Grigore, care a sosit special din Germania pentru a beneficia de sistemul Fast and Fixed, este zâmbitor atunci când mărturisește că la început i-a fost teamă, dar aceasta s-a dovedit total nejustificată:„După cum mi-ați promis, că nu o să mă doară nimic, chiar nu m-a durut nimic! Adică n-am simțit, pur și simplu, nicio durere. Totul, pentru mine, a decurs perfect! Nici măcar de medicamentele pentru durere nu am avut nevoie. Mă simt super!“Doamna Petruța, care a avut parte de o intervenție mai complicată, este la fel de mulțumită. „Eu am avut o intervenție de 6 ore, pentru că s-a lucrat și în partea stângă, și în partea dreaptă. S-au făcut reconstrucție și implanturi, dar aici, din cauza unei resorbții mari de os, a trebuit să se facă o reconstrucție mult mai amplă, necesitând o perioadă mai lungă de lucru. Intervențiile chirurgicale au fost de excepție, nemaipomenite!“Astfel, pacienta se felicită pentru că, împreună cu soțul său, a sosit tocmai din Canada, alegând să treacă Oceanul Atlantic pentru a se bucura de beneficiile unui implant dentar: preț avantajos, calitate, lipsa oricăror complicații.Doamna Elena Pagu a decis, la vârsta de 92 de ani, că merită cel mai bun tip de tratament și a hotărât că un implant dentar, ca preț, calitate și durabilitate, reprezintă soluția ideală. Astfel, este în deplină măsură să facă o comparație cu vechea sa proteză mobilă:„Nu se compară! Proteză implică și o grijă aparte; și faptul că trebuie să o scoți, să o igienizezi, să o pui la loc, mai cade câteodată, se mai… eu știu ce se mai poate întâmpla dacă n-ai dinții ficși!? Nu poți să mănânci tot ce-ți dorești!“Concluzia, după folosirea noilor dinți ficși, este cât se poate de clară: „Îmi vine să strig de bucurie, îmi vine să sun pe toată lumea!“Într-adevăr, utilizarea unor implanturi de cea mai bună calitate asigură o multitudine de avantaje pe termen lung, de mai multe decenii. Senzația și aspectul sunt identice cu cele ale dinților naturali. Pacienții se pot bucura de orice tip de mâncare, pot să vorbească și să zâmbească cu deplină încredere, ceea ce are un puternic impact pozitiv inclusiv asupra vieții lor sociale!Tratamentul cu implant dentar, ca preț, procedură, durată și calitate reprezintă, în mod categoric, cea mai bună decizie pe care o poți lua, dacă, indiferent de motiv, te confrunți cu problema dinților lipsă.