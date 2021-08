Păpădia are o influenţă extrem de benefică asupra ficatului

De regulă, medicii specialişti în bolile de ficat ştiu că păpădia are o influenţă cât se poate de benefică asupra ficatului. Tulpinile proaspete, din care se consumă câte 5-6 pe zi, în stare crudă, ajută rapid în hepatita cronică. Apoi, în icter şi în afecţiunile splenice, păpădia se foloseşte, de asemenea, cu succes.





Persoanele bolnăvicioase, care se simt obosite, ar trebui să facă o cură de 14 zile cu tulpini proaspete de păpădie. Aceste tulpini ajută la creşterea poftei de mâncare, îmbunătăţesc sucul gastric şi curăţă stomacul de tot felul de substanţe care se elimină greu. Totodată, tijele proaspete pot dizolva fără dureri calculii biliari, stimulând activitatea hepatică şi biliară, susţin medicii. În plus, pe lângă sărurile minerale, păpădia conţine substanţe curative şi de sinteză, foarte importante pentru înlăturarea tulburărilor de metabolism.





Păpădia este o plantă medicinală care înfloreşte aproape oriunde. Ca plantă medicinală, aceasta are două proprietăţi remarcabile: ajută în bolile biliare şi în cele hepatice. Mai mult decât atât, întreaga plantă are efect tămăduitor: primăvara, înainte de înflorire se colectează frunzele, toamna rădăcinile, iar tulpinile se culeg în timpul înfloririi. Specialiştii spun că rădăcinile de păpădie conţin taraxacină, foarte valoroasă în tratarea bolilor digestive. În acelaşi timp, frunzele conţin proteine, glucide, vitaminele A, B, C şi D.