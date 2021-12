Pantofii ortopedici nu trebuie purtaţi de toţi copiii. Ce spun specialiştii

Potrivit dozadesanatate.ro, cu branţuri sau atele şi cu observaţie medicală constantă, picioarele vor atinge poziţia corectă. Specialiştii sunt de părere că protocoalele actuale nu recomandă utilizarea din senin a pantofilor ortopedici pentru copii. Mai degrabă, susţin observaţia pentru a oferi copilului timp să crească şi să se dezvolte. Această încălțăminte este destinată doar copiilor cu o coborâre a arcului longitudinal intern cu glezne valgus, care nu poate fi corectată în timp. La fel, sunt utili atunci când există o diferență în lungimea extremităților inferioare. În cazul amputațiilor, pantofii permit creșterea lungimii piciorului și garantează un mers mai bun și mai stabil. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, nu este nevoie de încălţăminte ortopedică pentru copii, deoarece picioarele sunt în plină formare, cel puţin până la vârsta de şapte sau opt ani.





Numeroşi părinţi au tendinţa ca imediat ce copilaşii încep să meargă să le dea să poarte pantofi ortopedici. Cu toate acestea, medicii spun că dacă cel mic are sub un an şi jumătate, nu trebuie să vă faceţi griji şi să credeţi că îi sunt de ajutor pantofii ortopedici. Motivul? Toţi copiii au picioare plate şi picioare strâmbe, la început, iar acest lucru este legat de mediul uterin. Începând cu anii ’90, utilizarea acestor pantofi a scăzut din cauza cercetărilor care confirmă că ceea ce a fost corectat nu au fost malformaţii, ci făceau parte din evoluţia naturală a piciorului. Pentru mulţi specialişti, doar adevăratele probleme ale membrelor inferioare trebuie corectate prin terapii şi în cele din urmă cu intervenţii chirurgicale.