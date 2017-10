Pantalonii mulaţi şi cu talie joasă pot duce la impotenţă

Pantalonii mulați și cu talie joasă pot duce la impotență

Ştire online publicată Luni, 08 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Din păcate, moda are și articole nocive pentru sănătate, dacă sunt purtate timp îndelungat. Este cazul pantalonilor mulați și cu talie joasă, dar și a bluzelor strâmte pe corp, scurte și a corseturilor. Pantalonii mulați și cu talie joasă țin timp îndelungat anumite părți ale corpului sub o tensiune constantă care, în timp, duc fie la scăderea fluxului din vasele șoldului și piciorului, fie la creșterea tensiunii și solicitarea funcției de pompă. Asta înseamnă o slabă oxigenare locală, astfel că apar nevralgii, dureri musculare, contracturi musculare spastice, amorțiri, senzație de presiune în picioare, varice. Din cauza presiunii și a scăderii fluxului sanguin sunt afectați și nervii locali, atât din picioare, cât și de la nivelul coloanei lombare. Talia joasă face ca temperatura la acest nivel al coloanei să fie mereu scăzută în sezonul rece sau vara, din cauza umezelii pielii. Temperatura scăzută permanentă nu afectează doar nervii, ci și oasele coloanei. Nervii paravertebrali lombari (de la mijloc) inervează atât organele pelvine cât și picioarele, astfel că femeile care poartă astfel de haine timp îndelungat acuză dureri ca la menstruație sau ca la gravide. Talia pantalonului presează pielea și mușchii pe centura osoasă a bazinului, producând leziuni de pigmentare la nivelul pielii. Fiind strânși în zona organelor genitale, pantalonii nu lasă pielea să respire și favorizează migrarea bacteriilor din zona anală spre cea vaginală, favorizând infecțiile organelor genitale. La bărbați, ținând sub presiune organele genitale externe predispun la impotență.