Panică printre mămici. Bebeluşii nu pot fi vaccinaţi împotriva hepatitei B!

Panică printre mămici. Bebelușii nu pot fi vaccinați împotriva hepatitei B!

Criza vaccinului împotriva hepatitei B pentru bebeluși lovește și județul Constanța.La acest moment, Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța și-a epuizat toate stocurile de vaccin împotriva hepatitei B, nou-născuții nemaiputând fi imunizați.„Acest vaccin ne lipsește de aproximativ două săptămâni și nu știm cu exactitate când vom intra în posesia lui”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful secției Neonatologie din cadrul SCJU, dr. Livica Frățiman.Întrebați de lipsa dozelor de vaccin antihepatic, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) au precizat că au făcut deja o solicitare la minister, dar încă nu se cunoaște data la care va ajunge serul la Constanța.„Data trecută, când am rămas fără vaccin, spitalul a primit doze prin redistribuire, tocmai din județul Vrancea. Unitatea sanitară trebuie să ia legătura cu medicii noștri și vom rezolva într-un fel situația”, a precizat purtătorul de cuvânt al DSPJ, dr. Loti Popescu.Până atunci, însă, mămicile, unele mai panicoase de fel, se tem ca micuții lor să nu aibă probleme dacă nu au fost vaccinați. „La câteva ore după ce am născut, am fost informată că bebelușului nu-i va administrat acest prim vaccin și să nu-mi fac griji, pentru că acesta va fi recuperat la un moment dat. Chiar și așa, având în vedere cât sunt ei de sensibili la această vârstă, mi-e frică să nu se îmbolnăvească între timp”, ne-a declarat Rodica Păun, proaspătă mămică.Și Cristinei S. îi este teamă ca nu cumva băiețelul său să contacteze vreo boală până când va fi imunizat.De precizat că vaccinarea antihepa-tită B a fost introdusă în programul național de imunizări obligatorii la copii, bebelușii fiind vaccinați încă din primele zile de la naștere. Astfel, vaccinarea începe imediat după naștere, în primele 12 ore, iar următoarele doze se administrează la 2 și 6 luni, concomitent cu DTP și VPOT. Vaccinarea are drept scop imunizarea bebelușului împotriva infecțiilor cauzate de virusul hepatitei B și poate fi administrat și de către medicul de familie.Hepatita virală B este o boală cauzată de infecția cu virusul hepatitic B, care poate determina formarea de țesut cicatriceal în ficat, disfuncție hepatică, ciroză hepatică, cancer hepatic și chiar decesul. Virusul hepatitei B se găsește în sângele infectat sau alte lichide infectate ale organismului uman, astfel transmiterea se poate face prin transfuzii cu sânge infectat, prin utilizarea seringilor și acelor contaminate, dar și pe cale sexuală sau perinatală (de la mama infectată la nou-născut). Din nefericire, mamele pot transmite infecția fătului în momentul nașterii și mulți dintre copiii infectați cu virus hepatic B vor avea probleme hepatice pe termen lung.