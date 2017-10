Palparea sânilor este una dintre cele mai eficiente metode de diagnosticare precoce

După cancerul de piele, cancerul de sân este afecțiunea cu cea mai mare incidență în rândul femeilor. Specialiștii recomandă palparea lunară, indiferent de vârstă, și examinarea medicală anuală, mamografia și ecografia pentru toate femeile de peste 40 de ani.Vârsta, istoricul familial, terapiile iradiante sau afecțiunile pre-maligne ale sânului sunt factori care pot influența apariția bolii. Chiar dacă nu există metode de prevenție, diagnosticarea precoce a afecțiunii maligne este cel mai important pas spre vindecare.1 din 8 femei dezvoltă cancer de sân în prezent, astfel că diagnosticarea timpurie este foarte importantă. Riscul de a dezvolta cancer de sân crește odată cu înaintarea în vârstă. Femeile trebuie să-și examineze lunar sânii prin autopalpare, iar după vârsta de 40-50 de ani să meargă la consulturi medicale regulate.Examinarea sânului prin autopalpare se face lunar, în a zecea zi a ciclului menstrual, atunci când sânii nu mai sunt tensionați.Pentru a observa posibile modificări la nivelul sânului este necesară palparea sânului printr-o simplă apăsare, dar cu mișcări diverse, pe toată suprafața sânului, timp de 5-7 minute.Există câțiva pași recomandați:Pasul 1. Stând în picioare, în fața unei oglinzi, observați atent orice secreție mamelonară, contracție, adâncitură, orice stare anormală cum ar fi riduri sau semne pe piele;Pasul 2. Ridicați mâinile deasupra capului și împingeți capul înainte pentru a întinde mușchiul. Analizați cu atenție sânii. În această poziție se observă cel mai bine dacă există modificări.Pasul 3. Lăsați mâinile ferm pe spate. Aplecați-vă ușor înainte și scoateți umerii și coatele în față. Și prin aceste manevre observați dacă există o schimbare în mărimea sânilor sau o oarecare modificare anormală a acestora. Procedând astfel ,mușchii pieptului trebuie să fie dilatați.Pasul 4. Ridicați umărul stâng. Cu al treilea și al patrulea deget de la mâna dreaptă palpați în cercuri mici pe marginea exterioară a mamelonului și apoi in zona axilei (sub braț) pentru examinarea zonei dintre piept și axilă. Urm ați aceeași procedură și la celălalt sânPasul 5. Strângeți ușor mamelonul și observați dacă există scurgeri. Urmați aceeași procedură și la celălalt sân.Pasul 6. Examinați sânii și în poziția întins. Așezați o pernă sub umăr și brațul sub cap. Cu cealaltă mână palpați sânul folosind aceleași mișcări din punctul 4 și 5 de mai sus.După vârsta de 40 de ani, specialiștii recomandă examinarea anuală realizată de medicul chirurg, mamografia și ecografia. Totuși, persoanele din grupuri speciale de risc trebuie examinate mai frecvent.Orice modificare apărută la nivelul sânului trebuie investigată. Nodulii mamari pot semnala o afecțiune, însă poate fi vorba și de una benignă. În faze avansate, cancerul de sân se manifestă și prin pigmentări ale pielii, noduli axilari, fluid care se scurge din sân sau retracții ale pielii.