Palmierul pitic ameliorează durerile în gât

În prezent, planta este disponibilă sub formă de nuci, capsule și extracte lichide, printre altele. Pentru ce este recomandat palmierul pitic? Care sunt posibilele efecte secundare? Timp de secole, oamenii au folosit saw palmetto pentru a se hrăni și pentru a ameliora simptome precum tusea, durerile în gât și congestia cauzată de răceală. Există studii care sugerează că extractul din fructe de palmier pitic poate inhiba enzima 5-alfa-reductază, cunoscută pentru convertirea testosteronului în DHT, o moleculă care duce la căderea părului și creșterea prostatei. O analiză a studiilor existente a constatat că suplimentele de saw palmetto se numără printre primele cinci tratamente complementare utilizate de pacienții cu cancer de prostată.

Saw palmetto sau palmierul pitic este extrem de util împotriva hiperplaziei benigne de prostată (BPH) și căderii părului, spun specialiștii. În plus, acesta este cunoscut pentru fructele sale care, atunci când sunt coapte, sunt utilizate în scopuri medicinale. Care sunt beneficiile plantei saw palmetto? Pe lângă tratarea afecțiunilor deja menționate, suplimentele alimentare cu saw palmetto contribuie la complicațiile apărute în timpul intervenției chirurgicale de prostată.