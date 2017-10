Pâinea este otravă curată pentru cei cu boala celiacă

În urmă cu 15 ani, despre celiachia sau boala celiacă, manifestată prin intoleranță față de tot ce conține gluten, nu se știa mai nimic. În prezent, doctorii constată că numărul celor care nu pot mânca produse pe bază de grâu, orz, ovăz sau secară este din ce în ce mai mare. Celiachia este o afecțiune a aparatului digestiv, mai precis a intestinului subțire, manifestată prin atrofierea vilozităților intestinului și tulburări de digestie. Boala este ereditară și constă într-o intoleranță la gluten, a arătat dr. Cristina Mihai, medic pediatru, cu specializare în diabet, metabolism și boli de nutriție, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Incidența afecțiunii în rândul populației diferă în funcție de țară. În Marea Britanie specialiștii susțin că 1 din 1.200 de locuitori au boala celiacă, în Irlanda 1 din 300, în Italia 1 din 184, în Suedia 1 din 256, iar SUA 1 din 3.000. În țara noastră, prevalența este necunoscută. Cu toate acestea, medicul constănțean a arătat că din ce în ce mai mulți pacienți, mulți copii, prezintă simptomele caracteristice bolii. Celiachia nu se vindecă În sens medical, glutenul este denumirea dată proteinelor din cerealele cu spic, precum grâul, orzul, secara sau hibrizii lor. „Proteinele cerealelor sunt toxice pentru persoanele care au această intoleranță alimentară. Glutenul este acel liant alimentar din grâu care îi dă pâinii capacitatea de dospire. Organismul persoanei celiace se apără de gluten prin formarea de anticorpi. De altfel, anticorpii sunt cei depistați în laboratorul de analize, pentru a stabili prezența bolii”, a arătat medicul. Celiachia nu se vindecă, boala odată apărută rămâne pentru toată viața. În schimb, pacienții pot scăpa de simptomele afecțiunii, atâta vreme cât nu consumă produsele pe bază de gluten. Simptomele bolii Pot suferi de celiachie atât copiii, cât și adulții (în cazul celor cărora intoleranța s-a declanșat tardiv, caz în care afecțiunea poartă denumirea de sprue indigenă, sau a fost asimptomatică mult timp). În cazul copiilor cu boala celiacă, simptomele apar în general când au între 9 și 24 de luni de viață. „Prezintă stagnare sau scădere în greutate după introducerea cerealelor în alimentație, anorexie, modificarea scaunelor, distensie abdominală, pierd masa musculară. Înainte de vârsta de nouă luni, copilul cu boala celiacă are și vărsături, diaree severă. La vârstele mai mari, copilul are o statură mică, o anemie rezistentă la tratament, este mereu irascibil și are diaree”, a afirmat specialistul. Simptomele se diversifică odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, până la 80% dintre adulții cu această afecțiune au diaree, scaune frecvente, flatulență, dureri abdominale, deficit ponderal, diverse boli ale tubului digestiv, nu iau în greutate și au deficit de vitamine și calciu. Afecțiunea poate apărea la pacienții diagnosticați cu alte boli grave, precum diabeticii insulino-dependenți, cei cu sindromul Down, sindromul Turner, epilepsie sau alte afecțiuni autoimune. Complicațiile ce pot apărea în cazul netratării Dacă nu este respectat un regim alimentar strict, pot apărea complicații, a arătat medicul. Un prim semn că bolnavii au consumat gluten este dermatita herpetiformă - pacienților le apar pete pruriginoase pe tot corpul, apoi este diminuată funcția splinei (hiposplenismul), putând să se ajungă până la instalarea diabetului zaharat insulino-dependent (potrivit medicului, incidența bolii este de 50 de ori mai mare la pacienții diabetici decât în populația generală) sau a afec-țiunilor tiroidiene autoimune. Mai pot apărea, pe fondul netratării afecțiunii, ciroză biliară, boli inflamatorii intestinale, insuficiența pancreatică, ulcer etc. În ediția de mâine vă vom pre-zenta ce regim alimentar trebuie să urmeze celiacii, produsele pe care au voie să le consume.