Păducelul scade tensiunea arterială

Ştire online publicată Marţi, 23 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Păducelul este un arbust spinos care crește la marginea pădurilor. Fructele au efect terapeutic mai mare decât frunzele. Păducelul conține numeroase substanțe chimice care sunt dozate astfel încât acționează asupra aparatului cardiovascular și asupra sistemului nervos. Scade tensiunea arterială prin vasodilatație centrală și periferică și are, de asemenea, și un efect sedativ asupra sistemului nervos central. Pentru aceste calități, remediile din păducel sunt indicate în hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, alte dereglări cardiovasculare, în nevroze cardiace. Păducelul are un efect deosebit în creșterea fluxului de sânge oxigenat la inimă și la creier. Infuziile din păducel mai sunt recomandate și în tahicardie, ateroscleroză, stări de labilitate psihică și de emotivitate, fiind indicat și în tulburările ritmului cardiac. De asemenea, fructele și frunzele păducelului mai conțin și substanțe care au capacitatea de a stimula sistemul de apărare a organismului. Mai conțin compuși cu acțiune cardiotonică, vitamina C, acizi organici, ulei esențial. În fructe se găsește, în plus, vitamina B.