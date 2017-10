Pacienţii străini vin în Romania pentru stomatologie sau fertilizare în vitro

Pacienții străini vin în Romania pentru stomatologie sau fertilizare în vitro

Peste 70.000 de pacienti din strainatate s-au tratat in Romania intre 2013 si 2014, cele mai cautate interventii medicale fiind in stomatologie, chirurgia obezitatii sau fertilizarea in vitro, a declarat, intr-o conferinta de presa, prof. dr. Norina Forna, presedintele decanilor de medicina dentara din Romania si presedinte al Societatii Internationale de Reabilitare Generala si Oro-Maxilo-Faciala Forum Odontologicum din Elvetia.De asemenea, sunt preferate balneofizioterapia si ingrijirea persoanelor varstnice. Cele mai cerute interventii in domeniul stomatologiei sunt implantul dentar, coroanele ceramice pe suport de zirconiu, albirea dentara, obturatii de canal,scrie paginamedicala.ro.Strainii care vin in Romania pentru a beneficia de servicii medicale doresc, in proportie foarte mare, interventii in domeniul chirurgiei estetice si in cel al medicinei dentare: 42% chirurgie estetica si 32% medicina dentara.