Pacienţii cu minciuna, medicii cu plata

Pacienții cu minciuna, medicii cu plata

Protocolul medical arată că medicul de familie are obligația să îi ceară fiecărui pacient care are o pensie mai mică de 700 de lei să dovedească faptul că nu are alte venituri atunci când i se prescrie o rețetă compensată. Altfel, diferența de plată nu poate fi decontată de Casa de Asigurări, iar cel care este bun de plată este medicul, și nu pacientul. În această situație au ajuns 140 de medici de familie constănțeni după ce au primit vizita Corpului de Control al CJAS.„Din cei 500 de medici de familie din județ, 140 au fost amendați cu aproximativ 21.000 de lei pentru rețete compensate pacienților pensionari cu pensii sub 700 de lei, care nu și-au declarat toate veniturile. Sumele au fost imputate medicilor pentru că nu au respectat protocolul care îi obligă să le ceară pacienților, înainte de a le prescrie rețete compensate, să aibă două documente: o adeverință pe proprie răspundere că nu au alte venituri cu excepția pensiei de până la 700 de lei și o adeverință de la Administrația Financiară prin care să dovedească veniturile totale pe care le au”, a explicat președintele CJAS, Dragoș Poteleanu.