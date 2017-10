Pacienţii cu migrenă cronică sunt mai depresivi decât cei cu dureri de cap sporadice

Pacienții cu migrenă cronică sunt mai depresivi decât cei cu dureri de cap sporadice

Persoanele care suferă de migrenă cronică sunt într-o stare mai proastă de sănătate, de dispoziție și sunt mai depresive decât cele care au dureri de cap sporadice. Potrivit unui studiu prezentat recent în Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, pacienții, care au dureri de cap în cel puțin 15 zile dintr-o lună, au un venit salarial mai mic și nu vor să lucreze cu normă întreagă. În plus, sunt de două ori mai predispuși la depresii, anxietăți și dureri cronice și, de cele mai multe ori, au și alte probleme serioase de sănătate. Acestea includ astmul, bronșita, hipertensiunea, diabetul, colesterolul ridicat și obezitatea. Mai mult decât atât, prezintă risc de boli cardiace și angine, precum și de accidente vasculare. Persoanele care suferă de migrene episodice, adică în mai puțin de 14 zile pe lună, o duc ceva mai bine cu sănătatea, stau mai bine și cu dispoziția la muncă și sunt mai vesele și mai voioase. Cercetările anterioare, care comparau migrena cronică cu cea episodică, arătaseră că pacienții suferinzi de astfel de afecțiuni erau predispuși și la alte probleme de sănătate, o productivitate redusă și o calitate slabă a vieții de familie.