Pacienţii cu atacuri cerebrale, recuperaţi cu ajutorul unui robot fizioterapeut

Pacienții cu atacuri cerebrale, recuperați cu ajutorul unui robot fizioterapeut

Ştire online publicată Marţi, 27 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un robot revoluționar este folosit cu succes în terapia de recuperare motorie a pacienților care au suferit atacuri cerebrale, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii americani, publicat recent în New England Journal of Medicine, relatează bbc.co.uk. Pacienții care l-au folosit au beneficiat de o ameliorare a gradului de motricitate a membrelor superioare, chiar dacă au folosit acest dispozitiv la câțiva ani de la producerea accidentelor cerebrale care i-au lăsat cu dizabilități fizice. Cercetătorii americani de la Universitatea Brown din Rhode Island au folosit dispozitivul în cadrul unui program de fizioterapie a cărui durată a fost de trei luni. Atacurile cerebrale generează dizabilități fizice pe termen lung, pacienții care au suferit accidente vasculare văzându-și limitată capacitatea de mișcare și constatând o slăbire a motricității membrelor lor superioare. Fizioterapia, începută imediat ce este posibil după producerea atacului cerebral, reprezintă soluția recomandată de medici pentru a maximiza funcțiile motorii recuperate. O persoană care a suferit un atac cerebral are nevoie de serviciile unui fizioterapeut cel puțin o oră pe zi, potrivit recomandărilor National Health Service din Marea Britanie. O posibilă soluție alternativă este acest dispozitiv, care îi ajută pe pacienți să exerseze zilnic diverse mișcări ale membrelor superioare.