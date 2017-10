Pacienţii au drepturi şi cer să le fie respectate

Pacienții au drepturi și cer să le fie respectate

Asociațiile de pacienți au organizat, luna aceasta, două evenimente - Forumul Național al Asociațiilor de Pacienți din România și Conferința Națională a Pacienților, ambele având drept obiectiv tragerea unui semnal de alarmă cu privire la problemele cu care se confruntă bolnavii din țara noastră și solicitarea autorităților sanitare să le respecte drepturile. În urma celor două evenimente au fost întocmite o Rezoluție, ce va fi făcută publică astăzi, urmând să fie transmisă factorilor de răspundere din sistemul sanitar, și un Manifest al Pacienților. Un studiu european realizat anul trecut arată că sistemul sanitar din țara noastră este unul cu numeroase hibe. Iar un capitol deficitar este și cel privind drepturile pacienților. România are o legislație privind aceste drepturi, dar incompletă și nerespectată. În ultimii ani au apărut peste 100 de asociații de pacienți, grupați în funcție de afecțiunile de care suferă. Glasul lor s-a făcut însă prea puțin auzit, în parte pentru că majoritatea bolnavilor nu știu de existența lor, cât și pentru că nu au fost luate în seamă de autorități. Reprezentanții asociațiilor vor să schimbe situația, motiv pentru care au avut loc și cele două întruniri - mai ales că pe 13 martie este celebrată Ziua Europeană a Pacienților. Protocoale de tratament și reprezentarea în comisiile de specialitate „Sistemul de sănătate trebuie să fie centrat pe pacient, care trebuie să aibă drept de vot atunci când se decide pentru el. Până acum, pacienții au fost doar simpli observatori. Sistemul sanitar este în colaps și, de câțiva ani, într-o continuă reformare. Reforma trebuie să înceapă acum de jos în sus, de la pacient spre autorități”, a declarat Cezar Irimia, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, cu prilejul Forumului Național al Asociațiilor Pacienților, desfășurat în perioada 5 - 7 martie. Printre aspectele punctate de reprezentanții pacienților s-a numărat necesitatea implementării protocoalelor de diagnostic și tratament. Aceste protocoale sunt ghiduri în care sunt descriși pașii pe care trebuie să-i urmeze, în mod obligatoriu, un medic în tratarea bolnavilor și sunt utilizate în spitalele de peste hotare. În țara noastră, specialiștii încă mai discută ce trebuie să cuprindă. Respectivele protocoale vor putea fi luate drept reper în cazurile de malpraxis. O altă cerință a pacienților, exprimată în cadrul Forumului, a vizat reprezentarea lor în comisiile de specialitate de la nivelul Ministerului Sănătății, din care fac parte în prezent medici și reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Toate deciziile și solicitările discutate în cadrul Forumului au fost incluse într-o Rezoluție, care va fi dată astăzi publicității, înainte de a fi transmisă factorilor de răspun-dere. Manifest pentru drepturile bolnavilor Întrunirile Conferinței Naționale a Pacienților au început ieri și se vor desfășura până pe 13 martie. Pe lângă teme de discuție precum prețurile medicamentelor, calitatea actului medical și cea de asigurat, Sănătatea Media Group (unul dintre organizatori) a lansat și Manifestul Pacienților din România, document redactat sub forma unei petiții. „Prin intermediul Manifestului dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la problemele cu care se confruntă pacienții din România, pentru a determina autoritățile să ia măsuri urgente în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale oferite pacienților, ca beneficiari ai sistemului de sănătate”, se menționează la art. 4 al documentului. În continuare, se afirmă că bolnavii trebuie să beneficieze de serviciile medicale necesare într-un timp cât mai scurt, la o calitate maximă. Semnatarii manifestului mai spun că „actorii implicați în sistemul de sănătate să nu se mai gândească doar la găsirea de remedii pentru diferitele tipuri de afecțiuni, ci și la nevoile fiecărui pacient în parte, întrucât fiecare boală se manifestă diferit, la pacienți diferiți”. Se cere înființarea Avocatului Pacientului Prin intermediul documentului, organizatorii propun înființarea Avocatului Pacientului - instituție menită să le apere drepturile, în relațiile cu medicii și autoritățile. Instituția va avea rolul de a soluționa problemele bolnavilor, la solicitarea lor, și de a face lobby pe lângă factorii de decizie în scopul adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea situației pacienților. Adică facilitarea accesului la informații, îmbunătățirea calității serviciilor medicale, acces mai rapid la tratamente, în țară și peste hotare, la medicamente gratuite și/sau compensate, îmbunătățirea sistemului de asigurări de sănătate, cât și soluționarea cazurilor de malpraxis. Manifestul în întregime poate fi citit pe www.infopacienți.ro. Drepturile pacienților din țara noastră sunt cuprinse în Legea 46/2003 și Legea 95/2006. Prin pacient se înțelege acea persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate. (Legea 46/2003, art. 1) Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale. (Legea 46/2003, art. 2) Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să-l recompenseze altfel decât prevăd reglemen-tările de plată legale din cadrul unității respective. (Legea 46/2003, art. 34)