Pacientă cu ciroză hepatică are nevoie disperată de ajutor!

Sâmbătă, 4 aprilie, începând cu ora 16.30, în Centrul Comercial Maritimo are loc spectacolul umanitar „Alături de Gabriela” ce are drept scop strângerea de fonduri pentru ajutorarea constănțencei Gabrielei Băluță, o pacientă diagnosticată cu ciroză hepatică decompensată și hepatită C.În acest moment este internată la Spitalul Fundeni, în așteptarea unui transplant de ficat. Costurile tratamentului se ridică la 82.000 de euro și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre noi. Conturile în care se pot face donații sunt următoarele: - RO98BRDE140SV41121011400 (EURO)- RO79BRDE140SV41290171400 (LEI).În spectacol vor cânta Ionuț Galani, Ileana Șipoteanu, Mircea Cazan, Andreea Olariu , Adriana Sofica, Lucian Colareza, Alexandru Florea, Andreea Dragu, Liliana Cornilă, Cristian Goaie, Eugen Albu și Marian Lupașcu.