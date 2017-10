Pachetul de bază prevede detensionarea sistemului medical

Prin noul pachet de baza, se doreste detensionarea sistemului de urgenta, conform lui Adrian Pana, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.„Accesul la serviciul de urgenta se face, in cea mai mare parte, prin UPU si CPU. Cetateanul poate sa apeleze la medicul de familie si in afara programului de lucru pentru probleme acute de sanatate, astfel incat sa nu se mai puna presiune atat de mare pe sistemul de urgenta”, a spus Adrian Pana. Astfel, medicul de familie va avea anumite competente pentru a-si trata pacientii.