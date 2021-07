Ozonoterapia, ajutor de nădejde pentru pacienţii cu hernie de disc

Acest fragment herniat poate comprima nervii spinali şi de aceea pacientul resimte dureri intense de mijloc, care coboară pe picior şi sunt însoţite de amorţeli, furnicături, crampe musculare sau rigiditate, inclusiv pot apărea pareze sau paralizii.



Simptomatologia poate fi extrem de severă, precizează dr. Adriana Drăgan, medic primar recuperare medicală, obligând pacientul să stea la pat, uneori fiind incapabil şi de autoîngrijire. Tratamentul unei astfel de suferinţe trebuie instituit cât mai rapid, dar sunt şi cazuri în care este necesară intervenţia chirurgicală.











În Clinica „Fiziozone” din Constanţa, este realizată o abordare complexă, integrativă, a herniei de disc lombare, combinând tratamentul medicamentos cu procedurile de fizioterapie, kinetoterapie şi cu ozonoterapia. Ca procedură, ozonoterapia constă în administrarea unui amestec de oxigen-ozon pacientului, în scop terapeutic, sub forma unor infiltraţii realizate cu tehnici speciale de către medicii ozonoterapeuţi. Totodată, este o terapie care are rezultate absolut remarcabile în hernia de disc lombară.











„Folosirea acestei terapii ne-a permis să reducem considerabil medicaţia antialgică şi antiinflamatoare, potenţial cauzatoare de efecte adverse, şi să obţinem o vindecare a unui număr mai mare de pacienţi (cu circa 23%) în raport cu cei la care nu am utilizat ozonoterapia. Administrată corect şi indicată, practic, nu are efecte adverse, nu provoacă alergii şi nu interacţionează cu terapiile medicamentoase ale pacientului. Iar acest lucru este extrem de valoros, atunci când tratăm pacienţi cu hernii de disc care au şi alte afecţiuni asociate în tratament. Ne referim la diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli cardiace, hepatite cronice, boli renale, boli digestive, alergii etc. Ozonoterapia, corect integrată în tratamentul complex al pacientului cu hernie de disc lombară, aşa cum se realizează în Clinica «Fiziozone», reprezintă o opţiune terapeutică de succes, care poate uşura mult suferinţa pacientului cu hernie de disc şi chiar evita o intervenţie chirurgicală”, a declarat dr. Drăgan.





Cea mai frecventă cauză a lombalgiei de tip mecanic (care este ritmată de efort) este suferinţa discului intervertebral sau discopatia, care poate conduce, în timp, la producerea unei hernii de disc. O hernie de disc nu este altceva decât un fragment, o bucată din discul intervertebral, care s-a rupt şi s-a deplasat dintre vertebre spre canalul vertebral.