Oxigenarea hiperbară - tratament modern disponibil în Constanţa

În condiții de presiune crescută, oxigenul devine un medicament. Cu ajutorul lui poate fi tratată orice infecție, pot fi refăcute țesuturile suferinde și pot fi „impulsionate” performanțele, fie ele intelectuale sau sportive. În țara noastră există un singur Centru de Medicină Hiperbară unde este utilizat acest „medicament” care se află la Constanța. Centrul de Medicină Hiperbară a fost deschis în aprilie 2009, iar de atunci i-au trecut pragul pacienți cu afecțiuni dintre cele mai diverse. De altfel, după cum ne-a explicat dr. Bogdan Cristian Ion, paleta de boli ce pot fi tratate cu ajutorul acestei metode terapeutice complexe este extrem de largă. Medicamentul utilizat de medi-cina hiperbară este oxigenul aflat la o presiune mai mare decât cea atmosferică. „Oxigenul stă la baza energiei noastre, fără el nu putem să supraviețuim. Are efecte la nivel celular și este cel mai puternic anabolizant”, a afirmat specialistul. Rolul oxigenării hiperbare este de a crește cantitatea de oxigen de la nivel celular, astfel încât să fie optimizate efectele acestuia asupra organismului uman. Oxigenul hiperbar are darul de genera refacerea țesuturilor afectate de traume, de a elimina infecțiile sau de a îmbunătăți capacitatea de memorare etc. „Medicina hiperbară este ceea ce au în comun sportivul, elevul care învață pentru examen și pacientul cu o fractură. Sportivul vrea să facă performanță, iar oxigenul sub presiune poate să-l ajute, căci îi dezvoltă musculatura. În cazul elevului care are mult de învățat, oxigenarea hiperbară are un efect stimulator, iar copilul învață mult mai repede. În ceea ce privește pacientul cu fractură, dacă se recurge la medicina hiperbară, vindecarea este mai rapidă. Avantajul oxigenării hiperbare este că reduce și elimină edemul osos, ce apare în cazul fracturilor și întârzie consolidarea oaselor. Astfel, perioada de recuperare este redusă semnificativ, de la câteva luni la câteva săptămâni”, a afirmat dr. Bogdan Cristian Ion. Oxigenarea hiperbară vine, de asemenea, în ajutorul celor cu afecțiuni neurologice, precum accidentul cerebral vascular ischemic, embolia gazoasă, a celor care suferă din cauza intoxicației cu monoxid de carbon, a unui accident hipoxic petrecut la naștere etc. De altfel, singurul tratament pentru intoxicațiile cu monoxid de carbon, după cum prevăd normativele de terapie intensivă din întreaga lume și inclusiv din țara noastră, este reprezentat de medicina hiperbară. Cel mai bun antibiotic Oxigenul hiperbar are și efect antibiotic asupra microorganismelor. „Prin oxigenare hiperbară poate fi tratată orice infecție. E drept că nu se va recurge la această metodă pentru o banală infecție urinară. Dar dacă bolnava este o gravidă, pentru care antibioticele sunt interzise, atunci se poate interveni cu oxigenarea hiperbară”, ne-a explicat dr. Ion. În schimb, această metodă terapeutică este indicată în tratarea septicemiei, chlamydiozei, toxoplasmozei, micoplasmozei, a infecțiilor cu evoluție fulminantă, precum botulism, gangrenă, tetanos, antrax, sau a infecțiilor cronice, care nu răspund la tratamentele clasice. Este cazul osteomielitei, paradontozei ori a borreliozei. Boala Lyme sau borrelioza, cum mai este denumită, este o afecțiune transmisă prin mușcătura de căpușă; ea are simptome asemănătoare sclerozei multiple, motiv pentru care, de multe ori, este confundată cu această boală și tratată greșit. Dr. Bogdan Cristian Ion ne-a declarat că sunt numeroase situațiile când bolnavii ajung la Centrul de Medicină Hiperbară cu diagnosticul de scleroză multiplă, pentru ca după efectuarea unui nou set de analize și investigații să se afle că, de fapt, au fost mușcați de căpușă în trecut, dar nu s-au tratat corespunzător. Borrelioza, la fel ca și micoplasmoza, este o afecțiune greu de diagnosticat și foarte greu de tratat, a arătat medicul. Bacteriile, denumite borrelii, se «plimbă» prin sânge și au capacitatea de a se capsula în țesuturi - în cel osos sau nervos -, unde se transformă, camuflându-se. Terapia cu antibiotic este ineficientă în fața bacteriilor pătrunse în celule, rolul acesteia ajungând să fie de prevenire a extinderii infecției. Oxigenul hiperbar poate distruge borreliile sub orice formă, iar durata tratamentului este redusă de la doi - trei ani la două - trei luni. Copiii cu autism învață mai repede Potrivit statisticii întocmite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în județul Constanța sunt aproximativ 200 de micuți care suferă de autism. Specialiștii sunt de părere însă că numărul lor este mult mai mare, căci mulți părinți din mediul rural nu au consultat un specialist cu privire la boala copilului lor. În lipsa unui tratament, ei vor ajunge, la maturitate, să îngroașe rândurile persoanelor cu handicapuri. De aceea se impune să urmeze terapii comportamentale de la o vârstă cât mai fragedă. Adică să fie învățați să interacționeze cu lumea din jurul lor, să stea pe scaun, să țină o furculiță în mână sau să spună când le este foame. Terapia hiperbară îi poate ajuta și pe ei, căci asigură o oxigenare mai bună a creierului și, astfel, scurtarea timpului de învățare a deprinderilor. „Oxigenarea hiperbară are rolul de a eficientiza terapiile logopedului, kinetoterapeutului etc. astfel încât copilul să rețină mai repede”, a adăugat specialistul în medicină hiperbară. Singura problemă constă în faptul că tratamentul acestor copii în barocameră presupune o tehnică deosebită, altfel pot apărea complicații grave. Oxigenarea hiperbară este o metodă de terapie care nu permite improvizațiile, necesită o specializare pe mulți ani, atât a medicului, cât și a personalului care deservește barocamera, normativele europene fiind deosebit de clare în acest sens. Recuperare rapidă în cazul fracturilor Această metodă terapeutică oferă posibilitatea unei regenerări rapide osoase în cazul necrozelor aseptice, atât la adulți, cât și la copii. Necroza aseptică constă în „moartea” țesutului osos, cauzată de întreruperea circulației sangvine, și apare în urma unui traumatism sau fractură. În contextul unei terapii clasice, recuperarea durează și aproape doi ani, la copii, iar la adulți duce la distrugerea articulației și protezare. „Necroza aseptică a capului femural a copilului sau boala Legg-Calvé-Perthes, fractura și necroza adultului au în comun formarea unui edem osos, care trebuie să dispară pentru ca ososul să se refacă. În tratamentul clasic, la copii, ce presupune imobilizarea pacientului și interzicerea de a călca pe piciorul respectiv, du-rează un an să se retragă edemul osos, urmat de alte câteva luni pentru refacerea capului femural (nucleului de creștere). Cu oxigenarea hiperbară, durează trei săptămâni până dispare edemul și este scurtată și perioada recuperării”, a exemplificat specialistul. Iată în ce constă terapia hiperbară Bolnavii sunt introduși în camera hiperbară - o incintă închisă ermetic, în care pacienții pot sta pe fotolii sau tărgi, în vreme ce presiunea oxigenului este controlată printr-un sistem computerizat. Durata ședințelor diferă în funcție de gravitatea bolii și de efectul vizat, la fel și intervalul de timp la care se impune repetarea lor. Marele dezavantaj al acestei metode este costul - o ședință de trei ore costă 400 de lei. Tocmai de aceea, numărul de ședințe și conceptul terapeutic este stabilit de medicul specialist, dr. Ion Bogdan Cristian fiind singurul medic din România care a efectuat mii de tratamente de oxigenare hiperbară în Institutul de Medicină Hiperbară Bielefeld - Germania.