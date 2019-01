Ou moale sau ou tare? Sfatul nutriționistului







"Cu toate acestea, oul conține proteine, ovoalbumine, care sunt mai bine utilizate de organism decât proteinele provenite din lactate sau carne, tocmai datorită conținutului ridicat de minerale și vitamine, are în compoziție vitamina D și oferă sațietate, furnizând un conținut caloric scăzut. În plus, nutrienții din ou sunt cu atât mai asimilabili, cu cât oul este mai proaspăt și provine de la o pasăre furajată cât mai natural. Dintre toate alimentele, proporția de aminoacizi din ouă este cea mai apropiată de nevoile nutriționale umane", susține nutriționistul.



Potrivit Lygiei Alexandrescu, un studiu clinic publicat în 3 ianuarie 2019 de un grup de cercetători de la University of Eastern Finland arată că un ou pe zi poate scădea riscul apariției diabetului de tip 2.



"Studiul a fost efectuat pe un eșantion de subiecți de vârsta medie. Scopul studiului a fost să se exploreze potențialii nutrienți care pot explica această legătură între consumul unui ou zilnic și scăderea riscului apariției diabetului. Studiul a pus în evidență faptul că în probele de sânge ale subiecților care au consumat mai multe ouă s-au găsit o serie de molecule lipidice specifice, care s-au corelat pozitiv cu profilul sanguin al bărbaților care nu au dezvoltat diabet de tip 2. Studiul sugerează unele mecanisme plauzibile care ar putea explica, cel puțin parțial, asocierea între aportul de ou și riscul mai scăzut, observat anterior, de a dezvolta diabet de tip 2", afirmă Alexandrescu pentru Agerpres.



Ea spune că vor realizate studii suplimentare pentru a clarifica această corelație.



"Despre ouă putem vorbi ca despre niște adevărate complexe energetice naturale care trebuie consumate cu măsură. Din analiza unui ou de mărime medie - 60 g, rezulta 38,4 g albuș și 21,6 g gălbenuș, care au următoarea compoziție: energie 75 de kcal, apă 37,7 ml, proteine 6,25 g, lipide, 5,01 g, carbohidrați 0,61 g", susține Lygia Alexandrescu.



În opinia sa, albușul este o sursă foarte pură și ieftină de aminoacizi esențiali și cu catenă ramificată, fiind considerat drept "proteina standard" la care ar trebui raportate toate proteinele.



"Albușul de ou nu conține colesterol sau alte grăsimi, ci doar proteine, câteva vitamine din grupa B-urilor și magneziu, potasiu. S-a constatat că un consum ponderat de albuș de ou poate reduce cu peste 50% riscul de boli metabolice. De asemenea histidinele din albuș facilitează absorbția optimă de minerale în celulele centrilor nervoși, favorizând instalarea unei stări emoționale pozitive. O atenție specială trebuie dată riscului crescut al albușului de contaminare cu diverși agenți patogeni atunci când este în stare crudă", explică nutriționistul.



După cum precizează Alexandrescu, gălbenușul conține aproape toate tipurile de vitamine B, precum și vitaminele liposolubile atât de necesare în special iarna - vitaminele A, D, E și K - fiind unul din puținele alimente din natură care conțin vitamina D.



Bogăția de minerale este și ea mare. Calciul, magneziul, fierul și zincul se regăsesc în gălbenuș. Bogat însă în colesterol, gălbenușul trebuie consumat rațional. Pe de altă parte, el se asimilează ușor și rapid, spre deosebire de albuș care se digeră în timp mai îndelungat și incomplet, dacă nu este bine fiert.



Ou moale sau ou tare?



"Oul fiert cleios (albuș coagulat, însă gălbenuș parțial fiert) este cel mai ușor de digerat. Oul tare conține o albumină cu proteine denaturate structural și o valoare nutrițională mediocră. Prăjirea oului conduce la pierderea valorii nutriționale a acestuia și la eliberarea de compuși cu toxicitate crescută", spune nutriținistul.



Oul alb sau oul maroniu?



"Culoarea cojii oului nu este importantă și nu determină implicații asupra compoziției nutriționale a oului. Important este ca găinile de la care provin să fie libere, crescute în condiții de maximă igienă, furajate cât mai natural și tratate la nevoie homeopat. S-a măsurat un conținut mai mare de acizi grași esențiali Omega 3 în ouăle provenite de la găinile hrănite exclusiv vegetarian, față de cele hrănite convențional", precizează Lygia Alexandrescu.







sursa: www.digi24.ro