Optaţi pentru ecografie mamară, nu mamografie

Optați pentru ecografie mamară, nu mamografie

Femeile ce au un istoric familial de tumori mamare trebuie să colaboreze cu medicul ginecolog și să se programeze pentru examinarea mai frecventă a sânului. Țesutul mamar la femeile mai tinere (30 de ani) tinde să fie mai dens, ceea ce face mai dificilă detectarea micilor modificări ce pot să apară. Mamografia mamară este o iradiere cu raze X, motiv pentru care ea nu este o investigație de rutină, este de părere dr. Daniela Petre, medic specialist obstetrică ginecologie. De aceea, mult mai indicată este ecografia mamară, care este un procedeu neinvaziv. Expunerea radiologică are efecte secundare dacă procedura se petrece la intervale mai mici de un an, cu atât mai mult la femeile tinere, de până la 25 de ani. Este bine ca medicii să recomande pacientelor ecografia mamară, care se folosește de ultrasunete și este neiradiantă. Doar în cazul în care există suspiciuni se recomandă și o mamografie. Majoritatea afecțiunilor sânului nu sunt maligne și chiar dacă restul afecțiunilor sunt date de cancer, peste 90% dintre acestea sunt curabile, dacă sunt detectate precoce și tratate prompt. Cum se efectuează o mamografie? Mamografia se efectuează cu un aparat radiologic special numit mamograf, iar pentru a obține o expunere optimă este necesară comprimarea sânului. Mamografia nu este dureroasă. S-a estimat că iradierea necesară pentru efectuarea unei mamografii este mai mică decât iradierea cosmică la care este supus un pasager într-un zbor intercontinental. O mamografie poate fi prescrisă unei femei ce are antecedente personale sau familiale de cancer la sân sau la alte organe, în funcție de vârsta ei. Acele paciente care nu sunt la menopauza trebuie să se asigure că nu sunt însărcinate înainte de efectuarea mamografiei. Istoric medical Pentru a ajuta la diagnosticarea bolii de sân, medicul va face un istoric medical ce va include întrebări despre starea de sănătate în general, despre simptome și durata lor, vârsta, statusul menstrual, numărul de sarcini anterioare și actuale, medicamentele luate, și rudele cu boli benigne ale sânului sau cu cancer mamar. Ecografia mamară este destul de fidelă, repetabilă la intervale scurte de timp și fără nici un fel de riscuri pentru femeie. În cazul în care există anumite suspiciuni asupra naturii nodulilor, în anumite țări se practică detectarea unor „markeri“, adică a unor substanțe care pot fi găsite în sângele femeilor care prezintă neoplazii mamare. Una dintre temerile femeilor este posibilitatea de transformare a nodulilor mamari benigni în tumori maligne. Această posibilitate nu este certă și în niciun caz nu este probabilă. Riscul este determinat, în mare măsură, de antecedentele familiale de cancer la sân. 