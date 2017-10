Opt cazuri noi de hepatită C la Constanţa

În acest an,

Opt cazuri noi de hepatită C la Constanța

Hepatita C este o infecție virală a ficatului, transmisă prin sânge, care a fost identificată abia în anul 1989. În Constanța, 114 persoane suferă de hepatită C. Numai în acest an au fost diagnosticate cu hepatita C opt persoane, după cum ne-a declarat dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 300 de milioane de oameni suferă de hepatită C. Specialiștii spun că frecvența bolii se explică prin faptul că hepatita nu poate fi întotdeauna recunoscută de la început. Ea poate fi purtată în stare latentă, cu prezența unor simptome minore, nespecifice. După infecția acută, 80% din hepatitele C devin cronice, iar un sfert dintre aceste cazuri cronice devin ciroze, după 10-15 ani, mai ales la bărbații în vârstă de peste 40 de ani, consumatori de alcool. De asemenea, în 5% din cazuri, infecția cronică a hepatitei de tip C degenerează în cancer de ficat. Medicii spun că transmiterea virusului hepatitei C se face prin contact direct cu sânge infestat, transfuzii, folosirea în comun a siringilor, a aparatului de bărbierit, a periuței de dinți și a forfecuței, dar și prin contact sexual. Simptomatologia sub care se prezintă infecția cu virusul hepatitei C este săracă în manifestări tipice - dureri de ficat sau digestive, prezența ei manifestându-se nespecific. Fără tratament, o treime din bolnavii de hepatită C ajung mai repede la ciroză, decât cei tratați și care renunță la alcool. Nu există un vaccin pentru hepatita C. Boala este tratabilă, care poate fi stopată. Exista două tipuri de medicamente: interferonii alfa și ribavirina. Tratamentul se administrează exclusiv la indicația și după prescripția medicului, iar costurile sunt suportate de casele de asigurări de sănătate. În primul rând, bolnavii trebuie să respecte un regim alimentar riguros, să nu consume grăsimi, alcool, cafea. De asemenea, este interzis fumatul. Virusul, dar și tratamentul urmat, pot influența fertilitatea, sarcina și sănătatea viitorului făt și tocmai de aceea în cazul femeilor cu hepatită C întreruperea sarcinii poate fi uneori imperativă. În prezent, în țara noastră se derulează prima campanie națională de informare, educare și prevenție a hepatitei, organizată de Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie și Asociația Română pentru Studiul Ficatului. Persoanele care vor să afle mai multe informații despre hepatita C pot accesa site-ul www.afladec.ro sau pot suna la numărul de telefon 0800.883000. La celălalt capăt al firului se află o persoană care are la dispoziție informațiile necesare. De la organizatorii campaniei am aflat că foarte mulți dintre cei care sună sunt persoane infectate cu virusul hepatitei C, care vor să afle mai multe detalii despre tratarea acestei boli.Hepatita C este o infecție virală a ficatului, transmisă prin sânge, care a fost identificată abia în anul 1989. 