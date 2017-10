Operaţiile pe creier au fost sistate

Operațiile pe creier au fost sistate

Timp de două zile, bolnavii care au ajuns pe secția Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență nu au putut fi operați. Motivul? Niște supape de la aparatul de anestezie s-au defectat și până când au fost înlocuite, pacienții au fost trimiși la București pentru intervenții.„Aparatele sunt vechi și se mai strică și ele. Până astăzi, când am remediat situația, nu am internat cronici, iar pacienții cu tumori cerebrale i-am trimis la București, pentru că sunt intervenții grele, care durează câteva ore. Desigur, dacă am fi avut o urgență majoră o rezolvam pe o altă secție”, a declarat pentru „Cuget Liber”, șeful secției Neurochirurgie, dr. Bogdan Davidescu.