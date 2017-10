Operaţiile la cerere, o „surpriză“ pentru pacienţii constănţeni

Operațiile la cerere, o „surpriză“ pentru pacienții constănțeni

Odată cu intrarea în vigoare a noului contract - cadru, condițiile de spitalizare și tratament se schimbă radical. Pacienții care nu au afecțiuni asociate și nu prezintă complicații vor fi tratați prin spitalizare de scurtă durată, cei care au nevoie de internare și operații vor fi puși pe liste de așteptare. Vestea bună este că, de la 1 iunie, spitalele nu mai au voie să ceară pacienților să își cumpere singuri tratamentele.De la cabinetul de medicină de familie și până la spital, pacienții vor întâmpina, conform noului contract - cadru, numai reguli noi de îngrijire și tratament. În acest context, pacienții vor avea surpriza ca, atunci când vor avea nevoie de operații, să fie puși pe listele de așteptare și pentru perioade de câteva luni.„Noul contract cadru prevede o serie de schimbări la nivelul sistemului de sănătate. Astfel, după noile reguli, spitalizarea de zi are o pondere mult mai mare față de cea de lungă durată. Când vorbim de spitalizare de scurtă durată, vorbim de un răstimp de maximum șase ore petrecute în spital, perioadă în care bolnavul va primi îngrijiri medicale ca și atunci când e internat pentru o perioadă mai mare de timp. Acest lucru ne oferă nouă, ca spitale, flexibilitate în a trata pacienții și costuri mai mici pe spital.Tot în contract se prevede că noi depunem lista de medicamente pe procedurile pe care le efectuăm la CJAS, iar medicamentele considerate în plus față de această listă nu se vor mai deconta de spital, ci le va suporta pacientul. Un exemplu în acest sens este o operație de apendicită pentru care sunt necesare analgezice, anestezice și dezinfectante. În acest caz, dacă pacientul mai are nevoie și de alte medicamente, el va trebui să le suporte din buzunarul propriu, spitalul nefiind obligat să le asigure”, a explicat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.Când nu li se cer bani paciențilorPe de altă parte, managerul susține că pacienții nu vor mai achita la spital decât coplata, taxă cuprinsă între 5 și 10 lei, restul serviciilor fiind asigurate de spital. Această nouă regulă va fi obligatorie atât pentru spitalele publice, cât și pentru cele private.„La fel de bine este definit faptul că nu se pot lua bani pacienților, inclusiv în spitalele private, doar dacă acestea oferă condiții de con-fort deosebite. Restul serviciilor sunt asigurate prin contractul cu Casa, iar bolnavul nu mai are de cheltuit niciun ban”, susține managerul.Apar liste de așteptare pentru operațiiO „surpriză” neplăcută pentru bolnavii care vor avea nevoie de intervenții chirurgicale este aceea că apar listele de așteptare. Concret, când un bolnav ajunge la spital și are nevoie de operație, însă spitalul nu mai are locuri disponibile sau bani să acopere tratamentul necesar, pacientul are două posibilități: fie să aștepte să se elibereze un loc, fie să plătească și să intre la operație înaintea celorlalți.„Sari rândul la operație, plătești. Așa vor funcționa lucrurile de acum înainte, când va fi nevoie de intervenții chirurgicale. Există obligativitatea listelor de așteptare care vor deranja pacienții. Nu știu dacă vor înțelege că nu pot fi internați și operați decât după o lună sau trei luni. În aceste condiții, cei care vor întâietate vor fi nevoiți să plătească absolut totul, de la pansamente la anestezice. Mi se pare un lucru bun, care va ordona cumva sistemul”, completează managerul Dănuț Căpățână.Indiferent de modalitatea de spitalizare, pacientul va primi, la ieșirea din spital, o scrisoare medicală cu recomandări în ceea ce privește continuitatea terapiei.