Operaţiile de polipi şi amigdalite vor fi realizate cu aparatură modernă, la Constanţa

Dr. Dănuț Dincă:

Operațiile de polipi și amigdalite vor fi realizate cu aparatură modernă, la Constanța

O operație de scoatere a amig-dalelor sau a polipilor era până acum un coșmar pentru constănțenii care ajungeau la spital. De la internarea care dura cel puțin o săptămână și până la complicațiile post-operatorii, „filmul” se desfășura în condiții extrem de stresante și riscante pentru pacienți, iar medicii erau nevoiți să muncească dublu pentru a-i monitoriza. Lucrurile s-au schimbat însă, de când conducerea spitalului a achiziționat o parte din instrumentele necesare realizării operațiilor endoscopice.„Trusa endoscopică pe care am primit-o prin Universitate ne ajută să realizăm operații foarte complexe. Este vorba despre o trusă endoscopică rino-sinuzală care permite abordul majorității afecțiunilor naza-sinuzale, indiferent că sunt de natură benignă sau malignă. Avantajele unei astfel de intervenții sunt extraordinare: sângerare foarte mică, vizibilitate perfectă pentru că vedem totul pe un ecran, deci nu ne mai uităm prin orificii mici cum făceam până acum, nu mai facem nimic «la orb» pentru că până acum intram cu pensa în nasul omului și scoteam, de exemplu polipii, dar mai rupeam și două-trei elemente anatomice.În felul acesta se elimină și acele puncții nazale de care fuge toată lumea pentru că știe că sunt foarte dureroase. De fapt, ele erau dureroase pentru că, în trecut se făceau în policlinici, unde nu erau nici specialiști și unde anestezia era cum era și evident că lumea a rămas cu această idee. Acum vedem absolut totul, tehnica este de acuratețe maximă, pacientul se poate externa a doua zi, iar tratamentul și pansările se pot face în ambulatoriu, deci secția nu se mai supraaglomerează. Cu alte cuvinte, instrumentele noi ne ajută să evităm complicațiile de orice natură”, a declarat dr. Dănuț Dincă, medic primar, șeful clinicii O.R.L. din cadrul Spitalului Județean Constanța.Deși medicii sunt încântați de faptul că pot opera cu instrumente moderne, partea proastă este că, în cazul copiilor, lucrurile au rămas la fel. „Deocamdată am operat doar adulți pentru că avem nevoie de ustensile mai finuțe și mai mici pentru a opera copiii, care sperăm că vor fi achiziționate la anul”, mai spune dr. Dincă. În schimb, medicul susține că, pentru a-și perfecționa metoda nouă de lucru, specialiștii din cadrul secției au primit îndrumarea unor medici renumiți din Capitală.„Pentru că ne cunoaștem de foarte mulți ani, am primit vizita a doi renumiți specialiști: dr. Sarafoleanu de la Spitalul «Sfânta Maria» și a profesorului Zainer de la Institutul de chirurgie rino-facială «Hociotă», care ne-au arătat din tehnicile utilizate pentru intervențiile en-doscopice”, completează medicul.