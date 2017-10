Operaţii gratuite pentru copiii cu afecţiuni grave, la Constanţa

Operații gratuite pentru copiii cu afecțiuni grave, la Constanța

Toamna a venit cu o mână de ajutor întinsă către copiii din toată țara care suferă de boli grave. În perioada 24-27 septembrie, Clinica de Chirurgie și Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, împreună cu asociația „Hope for the Nations-România”, organizează un workshop medical în care vor fi operați copii cu malformații grave genito-urinare. La acest eveniment participă reputați experți europeni, specialiști în chirurgie pediatrică.„Avem 7-8 copii pregătiți pentru a intra în operație, internați pe secția de Chirurgie Pediatrică a spitalului. Toate costurile sunt acoperite de sponsorul unic al evenimentului, Asociația „Hope for the Nations-România”, a declarat prof.univ.dr. Constantin Tica, Șeful Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.Valoarea unei singure operații realizate gratuit la Constanța se ridică la 28.000 de euro în străinătate, fapt ce dovedește beneficiile acestui program. În funcție de gravitatea fiecărui caz, durata intervenției chirurgicale poate ajunge chiar și la 12 ore. Deși afecțiunile de acest tip nu sunt foarte des întâlnite, numai în ultimii patru ani au fost descoperite 12 tipuri de malformații grave care și-au găsit rezolvarea prin acest workshop. Spitalul Clinic Județean Constanța pune la dispoziția medicilor specialiști toate instrumentele și aparatura medicală necesare acestor operații, dar și tratamentul ambulatoriu. „Fiind un eveniment de o mare importanță, am depus toate eforturile necesare pentru ca medicii care operează aici să aibă toate condițiile”, a declarat managerul Spitalului Clinic Județean Constanța, dr. Dan Căpățână.„Mă fac bine și după aceea merg la școală, sper!“Mădălin reușește să zâmbească deși, până la vârsta de opt ani, spitalul a devenit locul unde petrece mai mult timp decât acasă. Nu a fost niciodată la școală, dar știe să numere cele trei operații pe care le-a suferit până acum. „Mă fac bine și după aceea merg la școală, sper!” În același salon cu Mădălin, alți trei copii așteaptă ca medicii să le ofere șansa unei vieți normale. Până în prezent au fost operați copii cu vârste cuprinse între 1 și 22 de ani, proveniți atât din Constanța, cât și din alte orașe ale țării, precum București, Galați și Tulcea.Workshopul este la a treia ediție, două dintre sesiuni desfășurate la Constanța, iar cealaltă la Chișinău. Noutatea de anul acesta constă în extinderea activității și în sfera ORL, ocazie cu care vor fi realizate și operații pentru malformații ale urechii la copii. Echipa care va realiza aceste intervenții este compusă din medici din mai multe țări europene: prof. Constantin Tica - România, prof. Thomas Boemers și prof. Steffen Maune - Koln, Germania și dr. Mircia Aurel Ardelean - Salzburg, Austria.