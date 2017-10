Operaţii estetice la Constanţa. Tinereţe fără bătrâneţe, cu botox şi acid hialuronic

Operații estetice la Constanța. Tinerețe fără bătrânețe, cu botox și acid hialuronic

Începeți noul an ștergând de pe chip urmele îmbătrânirii! Ridurile pot să dispară, în mai puțin de o oră, ca și când nu ar fi fost niciodată. Mai multe despre tehnicile de remodelare facială ne-a spus dr. Raluca Pasăre, medic chirurg, din cadrul On Clinic.În general, când auzim de botox (toxină botulinică) și acid hialuronic, gândul ni se îndreaptă către personajele ce apar în show-urile TV, cu modificări vizibile realizate la nivelul feței și a întregului corp, de altfel. Dar rezultatul folosirii celor două substanțe nu trebuie să fie neapărat ca la tv, a atras atenția dr. Raluca Pasăre, medic chirurg în cadrul On Clinic Constanța. „La TV vedem niște persoane care și-au dorit buzele foarte mari, dar sunt și persoane obișnuite, care nu doresc un aspect ieșit din comun, dar doresc să-și corecteze mici defecte, să-și acopere ridurile sau să-și contureze, puțin, buzele. Iar aceste proceduri se pot face în cadrul clinicii noastre”, a precizat medicul, pentru cititorii „Cuget Liber”.Cum scădem anii din buletinTehnicile de remodelare facială în care sunt folosite botoxul și acidul hialuronic sunt neinvazive (fără in-tervenție chirurgicală), se fac ambu-latoriu (pacientele/ții nu trebuie inter-nați), iar efectele sunt aproape imediate. „Medicul se pliază pe dorința pacientelor, dar în măsura în care aceasta este posibilă, în limita indicațiilor medicale”, a mai spus dr. Pasăre.O primă precizare ce se impune vizează contextul în care sunt folosite cele două substanțe: botoxul este folosit pentru partea de sus a feței, pentru estomparea ridurilor frunții, a celor dintre ochi etc (deși lumea asociază botoxul cu buzele, acesta nu este folosit pentru umplerea lor!); acidul hialuronic este utilizat pentru partea inferioară a feței, fiind o substanță de umplere, pentru ridurile „marionetă”, care pornesc de la nivelul nasului și pentru buze.„Procedurile sunt suportabile, ca durere. Botoxul este o substanță care paralizează musculatura zonei res-pective, se face fără anestezie, fiind vorba despre câteva injecții, în anumite puncte. Procedura cu acid hialuronic se face cu anestezie locală tip cremă, dar și produsul în sine conține o anumită cantitate de anestezic, așa că, încă de la prima injecție, se face anestezie”, a mai explicat dr. Pasăre.Procedura durează până într-o oră, în ambele cazuri, iar la final, pacienta/ul poate pleca acasă. Cei care și-au netezit ridurile cu botox vor observa imediat un efect al procedurii, în vreme ce persoanele care au apelat la mărirea buzelor sau la estomparea ridurilor din partea de jos a feței vor trebui să aștepte cinci - șapte zile de la infectare.Substanțele își vor pierde efectul, după șase luni - un an, moment în care pacienții vor reveni la aspectul anterior. „Am avut paciente care auziseră de la prietene că după ce trece efectul vor avea probleme, că «le pică fața», cum s-ar spune. Nu este adevărat. Reapar ridurile, se reduce dimensiunea buzelor și, pentru cineva care s-a obișnuit cu un anume aspect, este normal să observe revenirea la aspectul anterior”, a precizat medicul chirurg.Ce trebuie să faceți înainte și după procedurăContraindicații legate de apelarea la aceste proceduri: bolile pielii, neoplaziile (pentru botox), sarcina și alăptarea.„Este bine de știut că aceste proceduri nu se fac foarte aproape de un eveniment important, pentru că singurul risc este că pot să apară mici hematoame la locul injectării. Aceste hematoame trec în câteva zile, dar dacă se face procedura cu trei - patru zile înainte de nuntă, e posibil să nu treacă. Așa că este indicat ca procedurile să fie efectuate cu aproximativ două săptămâni înainte de un eveniment important”, este sfatul medicului specialist.Ulterior procedurilor, zonele remodelate nu trebuie machiate sau masate pentru 48 de ore, mai ales în cazul toxinei botulinice, care trebuie să rămână la locul injectării, nu să se risipească în țesutul din jur. „În cazul acidului hialuronic, părerile sunt împărțite. Sunt medici care recomandă masajul făcut de pacientă, pentru ca agentul de umplere să se disipeze egal, omogen, la nivelul buzelor. Eu prefer să fac eu masajul respectiv și să-i spun pacientei să nu-l mai facă, pentru că nu pot să știu cât de intens îl va face. Trebuie puțin protejată de orice acțiune mai agresivă pentru ca substanța injectată, la buze de exemplu, să o deplasăm și apoi să se fixeze în mod inestetic”, a mai atras atenția medicul.Doamnele care, acum, la început de an, doresc să mai taie câțiva ani din cartea de identitate, pot apela la cadrele medicale de la On Clinic Constanța, telefon 0241.548.463.