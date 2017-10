Operaţii de inimă, de cinci ori mai ieftine la Constanţa

Operații de inimă, de cinci ori mai ieftine la Constanța

Încă din vara anului trecut, Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Județean Constanța are un nou șef. Este vorba de dr. Marius Militaru, medic primar în chirurgie cardiovasculară, unul dintre puținii doctori care au ales să se întoarcă în țară, după ce și-au practicat meseria și peste hotare. Cu peste cinci mii de intervenții la activ, dr. Militaru, în vârstă de 48 de ani, a operat timp de 13 ani la Spitalul de Urgență Floreasca din București și a efectuat inclusiv transplanturi de cord, iar timp de doi ani înainte de a veni la Constanța, a lucrat într-o clinică din Germania.Nu au fost mulți constănțenii care au ales să se opereze de inimă, anul acesta și anul trecut la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, aflăm de la dr. Marius Militaru. Motivul ar putea fi faptul că pacienții nu sunt destul de informați și nu știu că există posibilitatea să se opereze și aici. "Deocamdată abia încep să afle constănțenii că funcționează chirurgia cardiovasculară, că facem operații pe cord și pe vase. Nu prea a fost mediatizat acest lucru după plecarea fostului șef al secției, dr. Pătruț. Chiar și așa, toți au fost surprinși că de când m-am întors s-au făcut peste 60 de operații pe cord, în jumătate de an", a spus chirurgul.În plus, dr. Militaru a precizat că în tot acest timp a efectuat și 500 de intervenții în domeniul chirurgiei vasculare.La ora actuală, la Spitalul Județean Constanța, dr. Marius Militaru poate realiza orice tip de operație pe cord. "Putem efectua orice fel de intervenție care se face și în Germania, la București sau oriunde în lume, cu excepția transplanturilor. Nu este vorba că nu am putea realiza transplanturi, doar că nu suntem acreditați. Am participat la toate transplanturile care au fost realizate la București, inclusiv la primul, iar de când am plecat în Germania, în 2009, nu s-au mai făcut transplanturi în Capitală", a menționat medicul.Cu toate că Secția de Chirurgie Cardiovasculară se ridică, în prezent, la cele mai înalte standarde în ceea ce privește aparatura medicală și tehnologia utilizată, nu se pot face mai multe operații din lipsă de materiale sanitare. "Nu avem probleme cu dotările, pentru asta m-am și întors în țară. Tehnologia este ca în Germania și ca în toată Europa, dar ne lipsesc consumabilele, precum valve, proteze, ață, halate, măști, pentru care primim bani prin programul național. În Dobrogea ar fi necesare în jur de 500 de intervenții în fiecare an, dar statul ne dă bani doar pentru 50 de operații pe cord. Sperăm să ne dea mai mult, începând de anul acesta", a mai spus dr. Militaru.Operațiile de inimă sunt decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru aproximativ 50 de pacienți. Chiar și așa, medicii de la Spitalul Județean găsesc soluții pentru cazurile urgente. "În principiu, ce este urgență, asigurăm, ba prin program, ba cu bani de la consiliu, de la spital, din sponsorizări. Cazurile urgente le rezolvăm fără nici un ban", susține dr. Militaru. În schimb, dacă se depășesc banii alocați, bolnavii cronic ar trebui să plătească cel puțin 3.000 de euro, în condițiile în care o operație de același tip, în Germania ar costa 15.000 de euro. "Fără plata medicului, care nu există în România, un pacient ar cumpăra totul undeva la 3.000-4.000 de euro. În Germania, cea mai ieftină operație costă între 11.000 și 15.000 de euro, iar în Turcia, 10.500 de euro. Pentru același tip de operație, prețurile ajung până la 70.000 - 100.000 de dolari în America, unde sunt tarifele cele mai mari", ne-a explicat medicul chirurg.Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Județean Constanța a mai spus că, dacă în România s-ar lucra în sistem privat, o intervenție chirurgicală pe cord ar costa între 5.000 și 6.000 de euro, cu tot cu masă și cazare în condiții hoteliere.