OPERAŢIE REVOLUŢIONARĂ! Un bebeluș a fost scos din uter, operat și pus la loc

OPERAȚIE REVOLUȚIONARĂ! Un bebeluș a fost scos din uter, operat și pus la loc

Copilul nenăscut al unei femei însărcinate a fost supus unei operațîi revoluționare. Fetiță a fost scoasă din uter pentru a fi tratată, iar apoi a fost pusă la loc. Procedura a fost efectuată în Marea Britanie, la Londra.Până acum, astfel de operațîi au avut loc doar în Belgia. De aceea, medicii britanici au fost asistați de o echipa de doctori belgieni.Pacientele au fost Bethan Simpson, o tânăra de 26 de ani și fetiță ei nenăscută. Potrivit ziarului The Mirror, doctorii au descoperit la analize, în cea de-a 20-a săptămâna de sarcină, că micuța are spina bifida, un defect de închidere de os la coloana vertebrală, care îi putea afecta capacitatea copilului de a merge.„Și eu și bebelușul am trecut prin teste de lichid amniotic, RMN și nenumărate ecografii”, a spus mama fetiței, potrivit The Mirror.La 24 de săptămâni a avut loc operația, printr-o procedura revoluționară, prin care copilul a fost scos din pântece, operat, iar apoi pus la loc. Intervenția chirurgicală a fost calificată drept o mare reușită, iar starea de sănătate a copilului este foarte bună.„Simt în fiecare zi cum copilul meu se mișcă, nu s-a schimbat nimic. E o fetiță specială. Fiica noastră a arătat cât de mult și-a dorit această viață!” a precizat tânăra mama.Bethan și soțul sau, Kieron, au avut că prima opțiune întreruperea sarcinii, apoi au aflat că problema se poate rezolva prin această operație, scrie unica.md