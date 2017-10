ONG-urile susţin lupta împotriva hepatitei

ONG-urile susțin lupta împotriva hepatitei

Mai multe organizatii neguvernamentale au cerut vineri o mai mare mobilizare internationala, in special a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pentru a combate cazurile de hepatita B si C in lume, cu ocazia zilei mondiale de lupta impotriva hepatitei (28 iulie), transmite Agerpres.OMS a calificat hepatita C drept 'bomba virala cu intarziere', dar nu a facut suficient pentru a ataca intr-o maniera semnificativa aceasta criza mondiala a sanatatii", afirma organizatia, care cere un mai bun acces la instrumente de preventie, diagnostic si tratament in lume, in special pentru utilizatorii de droguri injectabile, multi dintre ei infectati cu VHC.