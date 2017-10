On Clinic Constanţa îşi relansează serviciile medicale

On Clinic Constanța își relansează serviciile medicale

„Experiența dovedește competența!“ este premiza specialiștilor din cadrul On Clinic Constanța, centru medical cu o experiență de peste 18 ani în domeniul medical. Și pentru că evoluția înseamnă și schimbare, brandul devine Medical On Group și vine în întâmpinarea pacienților cu 5 departamente destinate bolnavilor: Psoremiss, Clinica On, Online Estetic, Varicoline și Proctoline.De la tratamente moderne în chirurgia generală, estetică medicală și până la metode moderne de prevenire și tratament al bolilor venoase fără dureri și fără intervenții chirurgicale sau internare, centrul medical On Clinic, devenit Medical On Group, acoperă o gamă largă de tratamente ambulatorii pentru pacienții care suferă de psoriazis, varice, boli din sfera proctologică sau care au nevoie de terapii specializate de estetică corporală și facială.„On Clinic a devenit Medical On Group și are sub tutelă cele 5 departamente binecunoscute de pacienți. Ca noutăți, în pachetul de tratament hemoroidal avem, începând de luna aceasta, un set de analize, o ecografie abdominală și, în curând, vom pune la dispoziția pacienților și colonoscopie totală, astfel încât pacienții să beneficieze de confort și siguranța tratamentelor, dar și de un diagnostic elocvent”, a precizat Aura Manole, directorul centrului medical.Toate cele 5 departamente din cadrul centrului medical răspund celor mai sensibile și complexe probleme medicale. De exemplu, în cadrul departamentului de chirurgie, pacienții pot beneficia de consultații de chirurgie generală. Totodată, tratamentele speciale și echipamentul unic utilizate de medici cu experiență le oferă pacienților siguranța unei terapii corecte.„Clinica proctoline este prima clinică din România specializată în tratamente chirurgicale de mare finețe, dar și în tratamentul ambu-latoriu pentru afecțiuni anorectale, fără operație și fără internare. Potrivit statisticilor medicale, aceste terapii pot elimina cu succes hemoroizii, pentru mai mult de 90% dintre pacienți. De asemenea, în cadrul clinicii se face eliminarea nedureroasă a polipilor și papiloamelor de rect. Un aspect foarte important și un element de noutate este acela că în clinică lucrează atât bărbați, cât și femei proctologi, astfel ca pacienții să nu aibă ne-plăceri sau jenă atunci când ajung la medic”, a mai spus managerul.Un alt departament din cadrul Medical On Group este clinica Psoremiss specializată în tratarea psoriazisului fără corticoizi, care nu creează dependență, se efectuează în ambulatoriu și nu necesită internare. Metoda de trarament este unică în țară și se bazează pe substanțe naturale extrase din Marea Moartă.Specialiști în estetică medicală își așteaptă pacienții pentru a beneficia de tratamente de reîntinerire și revitalizare a pielii, conturi și remodelare corporală, refacerea fermității pielii, mărire buze, umplere riduri, cearcăne, epilare BIO cu zahăr, excizie de alunițe, negi și alte formațiuni cutanate. Pentru mai multe informații și programări aveți la dispoziție numerele de telefon 0241/548.461 și 0240.530.717.