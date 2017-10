ON CLINIC, centrul medical cu cele mai moderne terapii pentru varice, psoriazis şi hemoroizi

ON CLINIC, centrul medical cu cele mai moderne terapii pentru varice, psoriazis și hemoroizi

Pentru a îmbunătăți starea de sănătate a pacienților constănțeni care suferă de varice, hemoroizi sau psoriazis, specialiștii din cadrul On Clinic Constanța au avut o întâlnire cu medicii de familie înscriși în Asociația Medicilor de Familie „Tomis“, alături de care au discutat despre importanța colaborării dintre medici, colaborare care propune diagnosticarea timpurie a acestor boli.Specialiștii din cadrul ON CLINIC Constanța, împreună cu medici de familie înscriși în Asociația Medicilor de Familie „Tomis”, au fost prezenți la un simpozion organizat de centrul medical pe tema colaborării dintre cadrele medicale. Temele abordate la întâlnire au adus în atenție diagnos-ticarea precoce a bolii varicoase, a hemoroizilor și a psoriazisului, dar și tratamentele revoluționare utilizate în cadrul clinicii. De altfel, în perioada următoare, pacienții constănțeni pot beneficia de ecografii gratuite pentru urologie în cadrul celei mai noi campanii desfășurate de ON CLINIC.„Colaborarea dintre medicii spe-cialiști și medicii de familie este cea mai importantă cale către o diag-nosticare precoce a bolilor, iar acesta este un bun prilej pentru a stabili astfel de relații între cadrele medicale din clinica noastră și medicii de familie constănțeni. Mai mult decât atât, pe lângă diagnosticarea timpurie, pacienții au nevoie de alternative la tratamentele deja cunoscute, iar specialiștii On Clinic utilizează cele mai noi terapii și tratamente pentru boli precum psoriazisul, hemoroizii sau varicele”, a explicat managerul On Clinic Constanța, Aura Manole.Tratamentul bolii varicoase începe, potrivit specialiștilor On Clinic, cu investigații care să arate stadiul bolii și, în funcție de acesta, terapia potrivită fiecărui pacient. Prima dintre aceste investigații este ecografia Doppler, cea care ajută medicul să pună un diagnostic corect.„Cea mai importantă investigație este Eco-Doppler, cea fără de care nu se poate pune un diagnostic rigu-ros și care arată stadiul bolii. Noi le facem această investigație tuturor pacienților și stabilim tratamentul individualizat. Există 4 modalități de tratare a bolii venoase cronice a mem-brului inferior: terapia medicamen-toasă, care este eficientă în stadiul incipient al bolii, terapia elastică, adică utilizarea unor bandaje elastice pe venele varicoase, metodă care presu-pune compresia ușoară asupra țesuturilor, scleroterapia, adică injec-tarea unui agent sclerozant care îmbunătățește aspectul estetic și tratamentul chirurgical, în ultimă instanță”, a explicat dr. Raluca Pasăre (Melihov), medic specialist chirurgie generală, Clinica ON.La fel ca și varicele, hemoroizii pot fi tratați cu maximă eficiență dacă pacientul recunoaște din timp simptomele și merge imediat la medic.„Pacientul trebuie să depășească barierele psihologice și să ajungă la medic înainte ca durerea să devină acută. Cu alte cuvinte, când apar sângerările anale, pruritul sau du-rerea, acesta trebuie să se prezinte la medic pentru investigații. Se rea-lizează stadializarea bolii, urmând schema investigațiilor specifice, urmând să se realizeze unul din tratamentele disponibile în clinică: tratament medicamentos pentru crizele hemoroidale, bazat pe o substanță care ameliorează criza, dar nu vindecă. Apoi, sclerozarea hemo-roizilor care se poate realiza fără anestezie, dar și tratamentul chirurgical, în stadiile 4 și 5 de boală, prin care pacientul scapă de durere”, a explicat dr. Iusuf Timurlenc, medic primar chirurgie generală.O altă afecțiune pentru care pacienții pot găsi tratamente revoluționare este psoriazisul. „Tratamentul cu cortizon are efecte extrem de agresive pentru organism, motiv pentru care, noi utilizăm terapia bazată pe alge marine, petrol și cărbune, o alternativă extrem de bine primită de bolnavi. În clinica Psoremiss din cadrul On Clinic, am dezvoltat acest tip de tratamente care s-au dovedit extrem de eficiente și care au la bază și ani buni de cercetare”, a explicat me-dicul Irena Smadea, medic specialist dermatologie.