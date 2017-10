OMS: Problema de bază în cazul infecţiilor cu transmitere sexuală este subraportarea

OMS: Problema de bază în cazul infecțiilor cu transmitere sexuală este subraportarea

Infecțiile cu transmitere sexuală constituie o problemă de sănătate publică și în Europa, a relevat dr. Daniela Pițigoi, vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie. Ea a subliniat că, pe lângă infecțiile clasice cu transmitere sexuală, există și alte tipuri care au repercusiuni deloc de neglijat asupra sănătății persoanelor afectate.Pe primul loc în Europa se află infecția cu Clamydia care afectează în special femeile, fiind mai frecventă la grupa de vârstă 15-24 de ani și care, pe termen lung, are impact asupra sănătății reproducerii. Gonoreea, care se situează pe locul al doilea în Europa în ceea ce privește ITS, este mai frecventă la bărbați și la grupa de vârstă 15-24 de ani. Afecțiunea dă complicații importante și rezistență la antibiotice, iar în urma schimbării comportamentului sexual se regăsește și în sfera ORL, așa-numita gonoreee faringiană, a detaliat medicul.Infecția cu Clamydia în România este subevaluată, fiind raportate doar 100 de cazuri într-un an, potrivit specialiștilor. Conf. dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a adăugat că foarte multe din infecțiile cu transmitere sexuală nu sunt raportate și, de aceea, se impune o strategie în domeniu. Cele mai multe dintre aceste boli au fost descoperite întâmplător, în urma unor examene pentru certificatul prenupțial, pentru angajare sau a unor alte analize medicale, transmite Agerpres.