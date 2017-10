Oferte excelente de tratament, la Sanatoriul Balnear Mangalia

„În Mangalia, totul se exprimă prin tăcere, și formele și timpul și uitarea chiar, aici vezi transparența lumii și infinitul, aici stai de vorbă cu Dumnezeu” - Stephan Eleutheriadis.Cu o tradiție de peste 50 de ani în recuperare și odihnă, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia este un centru balneo-climateric recunoscut atât în țară, cât și în străinătate. Procedurile medicale sunt dintre cele mai variate, îmbinând secretele terapiilor complementare cu tehnologia prezentului. Pacienții sunt atent monitorizați și evaluați, pentru a se putea bucura de beneficiile serviciilor medicale din cadrul sanatoriului. Baza de tratament este compusă din două pavilioane. Într-unul dintre acestea, pacienții pot regăsi un pachet complet de cazare, masă și tratament, sanatoriul deținând și un hotel, iar în celălalt corp, se află două secții de spital, dotate cu o cameră de gardă. De aproape doi ani, baza de tratament a fost completată de un centru SPA-Wellness, spațiu dedicat terapiilor complementare și odihnei pacienților.Ce afecțiuni se tratează la MangaliaSanatoriul are porțile deschide pe tot parcursul anului. De aceea, pacienții care vor să beneficieze de serviciile sale medicale au la dispoziție întreaga bază de tratament. „La sanatoriu, se pot trata de la reumatism cronic degenerativ și inflamator, sechele provenite din afecțiunile ortopedice, tulburări de circulație periferică, boli respiratorii, ginecologice, boli de natură urologică. Bazele de tratament dispun de servicii paraclinice de diagnostic: un laborator de analize, un serviciu modern de radiologie și un laborator de explorări funcționale. Acestea sunt servicii implementate pentru ca fiecare pacient, asigurat sau nu, care vine prin trimitere de la medicul curant sau pe cont propriu, să beneficieze pe toată durata tratamentului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Laura Maria Condur, managerul sanatoriului. Cu alte cuvinte, fiecare pacient este supus unui set complet de analize atunci când ajunge la sanatoriu, este monitorizat pe parcursul curei, pentru ca, la final, să beneficieze de o evaluare complexă. „O cură de tratament durează între 10 și 12 zile, însă pensionarii care vin cu bilete de tratament eliberate de Casa de pensii pot beneficia de cure de tratament de 18 zile, pentru care trebuie să plătească doar 50% din valoarea pensiei. Serviciul vine într-un pachet cu pensiune completă”, ne-a declarat Marius Ciocănel, director economic al Sanatoriului Balnear Mangalia. În plus, în lunile ianuarie și februarie, sanatoriul oferă pachete de tratament mai avantajoase, cu prețuri cu aproape 90% mai mici decât în timpul verii. Costurile unei cure sunt de 130 de lei pe zi, iar pentru asigurații care vin doar o singură dată pe an, costurile nu depășesc 40-60 de lei pe zi, tratament și cazare completă. Sanatoriul este la mare căutare și printre pacienții străini. Peste 600 de pacienți din Germania, SUA, Grecia, Anglia sau Olanda au călcat pragul bazei de tratament de la Mangalia.Procedurile medicale răspund unei diversități de afecțiuniPacienții pot beneficia, în funcție de afecțiunea de care suferă, de următoarele proceduri medicale: Peloidoterapie și hidroterapie: împachetări cu nămol, băi calde cu apă de mare, apă sulfuroasă, plante și saună l Hidrokinetoterapie în bazine cu apă sulfuroasă sau apă de mare l Masaj cu nămol, cu talc sau cu unguent terapeutic și dușuri subacvale l Electroterapie: diapulse - curenți de înaltă frecvență pulsate, aplicabil pe membre protezate metalic, cu efecte de vindecare rapidă l Curenți de joasă, medie și înaltă frecvență, terapie cu câmpuri magnetice și hidroozonoterapie l Fototerapie: laserterapie, ultraviolete, infraroșii l Pneumoterapie: aerosoli individuali cu apă de mare, apă sulfuroasă tamponată și substanțe medicamentoase l Tratamente ginecologice: irigații cu apă sulfuroasă, tampoane vaginale cu nămol. În plus, tratamentele alopate sunt completate, atunci când starea pacientului permite, de terapiile complementare: acupunctură, infiltrații, cure cu Gerovital, masaj terapeutic reflexogen, meloterapie. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia este singura unitate medicală din țară care combină medicina alopată cu terapiile complementare și este unic în Europa deoarece utilizează nămolul sapropelic, apa de mare și cura helio-marină în curele de tratament.