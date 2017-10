Şocurile emoţionale, "pârghie" pentru bolile de piele

Șocurile emoționale, "pârghie" pentru bolile de piele

Apărută în primă fază ca niște „puncte“ depigmentate în zona ochilor sau a mâinilor, vitiligo este una dintre afecțiunile pielii care,deși este destul de frecventă, rămâne pe lista afecțiunilor de cauză necunoscută și al cărei tratament nu oferă rezultate vizibile.Vitiligo este o boală genetică de cauză necunoscută ce afectează 2% din populație, apărând în jurul vârstei de 20 de ani la mai mult de jumătate dintre pacienți.„Zonele de apariție sunt în jurul ochilor, fața dorsală a mâinilor, la subțiori, în zona genitală, dar pot apare în orice altă zonă a corpului.În prezent, tratamentul este dezamăgitor atât pentru pacienți, cât și pentru medici, deoarece rezultatele sunt aproape inexistente. Singurul tratament care se poate realiza doar în afara țării este PUVA, adică puvaterapie sau tratamentul peros și local cu substanțe date doar de medicul dermatolog.Din păcate, toate formele recad chiar dacă tratamentul este bine realizat și administrat și pacientul este permanent monitorizat”, a explicat dr. Irena Smadea, medic primar dermatolog în cadrul On Clinic Constanța.Soarele, inamic al paciențilorCu excepția acestor „pete albe”, afecțiunea nu mai are și alte manifestări. Însă, medicul avertizează asupra expunerii necontrolate la soare, fără protecție solară și în mod excesiv.„Deși soarele a fost considerat un «prieten» al acestor pacienți pentru vindecarea bolii, în ultimii 2 ani se recomandă renunțarea la expunerea solară, mai ales pacienților cu forme medii sau la debutul bolii. Pentru cei care doresc totuși să se expună la soare, recomand creme de protecție solară cu SPF 50. Acestea sunt creme de camuflaj care ajută pacienții să își acopere porțiunile de piele depigmentată și pe care le pot achiziționa din farmacii. Acestea sunt adecvate mai multor tipuri de piele și au nuanțe diferite. Au o acoperire uniformă și nu afectează tenul”, a mai spus medicul.Ce declanșează boalaPe lângă natura genetică a acestei boli, medicul face referire și la alți factori declanșatori ai vitiligo.„Factorii declanșatori sunt bolile de tiroidă sau șocurile emoționale.Tiroida este o glandă care joacă un rol important în controlarea metabolismului. Ea produce hormonii tiroidei (T4 și T3), substanțe care «călătoresc» prin sânge în fiecare parte a corpului și în acest fel, organismul funcționează în condiții optime. Pentru că vitiligo poate fi asociat unui număr mare de funcții ale organismului, o tiroidă sănătoasă poate fi un pas important în tratarea depigmentării”, a completat dr. Irena Smadea.Ce presupune diagnosticulVitiligo este o afecțiune care poate fi diagnosticată în urma unui examen clinic. Însă, medicul spune că, mai ales în cazul pacienților cu pigment foarte deschis al pielii, specialistul poate utiliza o lampă specială cu ultraviolete.În cazul în care medicul are unele îndoieli cu privire la diagnostic, vă poate recomanda biopsia (analiza histologică) a țesutului, care nu va lăsa niciun dubiu în această privință.